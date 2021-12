Acuden adultos mayores por tercera dosis de vacuna contra el Covid-19 en Tlalpan

Desde muy temprano miles de adultos mayores de la alcaldía Tlalpan acudieron este martes al Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENCIS) de la Marina para recibir el refuerzo de su primer esquema de vacunación contra el Covid-19 (tercera dosis), ahora con el biológico de AstraZeneca.

La Secretaría de Salud capitalina informó que este refuerzo no causará ningún problema de salud si con anterioridad los adultos mayores completaron su primer esquema con otra vacuna diferente al de AstraZeneca.

En entrevista con El Sol de México, la señora Ana, de 77 años, señala que esta es su tercera vacuna, que no teme por alguna reacción y se aplicaría las dosis que fueran necesarias, pues aún no acaba la emergencia sanitaria. “Lo que yo no entiendo es por qué tanta gente si sabe que estamos en una situación tan difícil no se vacuna, por ellos pagamos justos por pecadores, porque por ellos hay tantos enfermos y tantos muertos”.

Esta nueva etapa de vacunación tienen las mismas recomendaciones que en la anterior, indicó la entrevistada: “(el médico recomendó) que no fumara, no tomara, que puede haber dolor, inflamación, calentura, vómito, diarrea en tres días, son los síntomas que puede provocar la vacuna”.

En contraste con la logística que se dio a principios de este 2021 para la inmunización de los capitalinos, en esta ocasión ya no se vieron tantas restricciones en los esquemas de edades. Al CENCIS no sólo acudirán de martes a domingo personas mayores de 60 años, sino todos aquellos rezagados que no han recibido su esquema completo, los menores de 15 a 17 años y también los menores de 12 años a 14 años que presenten comorbilidades.

En este grupo también se encuentran los maestros de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán que recibirán el refuerzo del biológico de Cansino. Índira Mendiola, médico responsable de la vacunación en el CENCIS Marina, explicó: “(Cansino) se está aplicando como refuerzo a los maestros, pueden acudir toda la semana”.

Sobre la inmunización a los adultos mayores expuso: “El día de hoy iniciamos en la alcaldía Tlalpan las terceras dosis para los adultos mayores de 60 años, la gente está respetando el día que le toca de acuerdo con la letra del abecedario. Recordarles también que si se les pasó el día pueden acudir el resto de los días hasta el domingo, estamos vacunando a mayores de 60 años, y mencionarles que sin importar qué biológico hayan recibido en el primer esquema de vacunación estamos haciendo una revacunación, que es lo recomendado, y esto sería con AstraZeneca que sería la llamada tercera dosis.

“Estamos también aplicando segundas dosis de Sputnik-V para todas aquellas personas que no cerraron esquemas (…) Y estamos vacunando primeras y segundas dosis de Pfizer de 15 y 17 años, en toda la población y de 12 a 14 años en menores con comorbilidades”.

En el grupo de personas de 12 a 14 años con comorbilidades se encuentra la hija de la señora Lizbeth, que tiene 12 años. Para que pudiera ser inmunizada la menor, Lizbeth explica que fue un proceso rápido, el médico le dio el comprobante de que tiene asma, la registró en la página para solicitar el biológico y una vez en el ingreso del centro de vacunación le revisaron el dictamen médico y le permitieron su aplicación.