Adeuda Congreso de la CDMX en transparencia

Si hoy un ciudadano quiere consultar el nombre de los diputados que no han asistido a las sesiones del Pleno del Congreso local o conocer cuál es su situación patrimonial y de intereses, no es posible, ya que esa información -aunque debería ser pública de manera obligatoria no es localizable o se presenta de manera parcial.

El Sol de México solicitó a través de sistema de transparencia copia de las listas de asistencia de las sesiones del Pleno, desde el 17 de septiembre –cuando se instaló la legislatura- hasta el 16 de octubre, sin embargo, la respuesta llegó hasta el 12 de noviembre y ésta fue evasiva, pues sólo se dijo que no se han aplicado descuentos a diputados por faltas, y, además, no se proporcionaron las listas de asistencia.

En el oficio T/IL/0041/2018, firmado por la tesorera del Congreso, Laura Ángeles Gómez, se indica que “al día de hoy no se ha recibido ningún reporte de falta para aplicarse a los diputados que integran el Congreso de la Ciudad de México por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo”, sin que se mencione una palabra sobre las listas de asistencia.

En una revisión hecha al sitio de internet del Congreso, en el menú Comunicación Social, submenú Asistencia de diputados, se puede consultar el control de asistencia, pero éste va solamente del 17 de septiembre al 27 del mismo mes, siendo que la legislatura ya cumplió los dos meses de trabajo.

En dichos listados se aprecia que la mayoría de los diputados que han justificado sus faltas son del grupo parlamentario de Morena, argumentando razones desde médicas, hasta el deceso del padre de una diputada o el estado de salud del hijo de una legisladora.

Asimismo brillan por su ausencia las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los 66 diputados que conforman la primera legislatura del Congreso local, pese a que el artículo 7 del Reglamento Interno, en su fracción XII, indica que son obligaciones de las y los diputados “presentar la declaración de situación patrimonial y de modificación de la misma, con oportunidad y veracidad”.

Consultada al respecto, la politóloga por el ITAM y experta en temas legislativos, María del Carmen Nava Polina, consideró que los diputados incurren en una falta al no presentar en su sitio web información pública que por obligación deben tener disponible para consulta de la ciudadanía.

“Sí es algo delicado, no es una cuestión de que digan ‘somos nuevos, estamos estrenando un sitio web’, es una cuestión de cumplir con la ley, de dar señales claras de información pública para que cualquiera podamos valorar justo cuál es su situación de intereses como patrimonial”, dijo a El Sol de México.

Van dos meses de legislatura y no están abiertos estos datos, se le comentó, a lo que la fundadora de Visión Legislativa dijo: “ya pasó un tiempo, habilitaron el nuevo sitio web y junto con ese sitio tendrían que cumplir con todos los requerimientos que establece la ley de transparencia, más aún que tienen la obligación de ser parlamento abierto como establece la Constitución local”.

No obstante que en el Congreso los conceptos de transparencia, parlamento abierto, rendición de cuentas, forman parte de los discursos de los diputados, sólo se quedan en eso, ya que en los hechos y a decir de la politóloga Nava Polina, no se está cumpliendo.