Adiós a la publicidad en la Glorieta de Insurgentes 

Las torres publicitarias que están en la parte norte y sur de la Glorieta de Insurgentes -con las que se intentó imitar al Times Square en términos de publicidad- serán retiradas por carecer de permisos, licencias y no aportar recursos a las arcas públicas de la Ciudad de México.

De acuerdo con la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, el retiro obedece a la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa que resolvió dejar insubsistente la suspensión del retiro que se había otorgado a las estructuras.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Son anuncios publicitarios que dejan muchos recursos económicos económicos para un privado y que no pagan absolutamente nada a la ciudad, y que además tienen problemas de Protección Civil, particularmente en la Glorieta de Insurgentes que es una zona de alta sismicidad”, explicó.

Foto: Cortesía Gobierno de la CDMX

Aunado a esto existe una opinión técnica emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que indica que estos cilindros monumentales se encuentran en zona de alto riesgo para la ciudadanía.

Los trabajos para el retiro de las estructuras durarán todo el fin de semana, por lo que la circulación y el servicio de la Línea 1 del Metrobús se afectarán en el tramo de Álvaro Obregón a Paseo de la Reforma. La estación Insurgentes cerrará desde las 21:00 horas de este sábado y se reactivará a las 11:00 horas del domingo.

➡️ Ecobici se abre a la publicidad y permitirá patrocinios

Para ejecutar la remoción de las estructuras participan 68 operadores técnicos, dos grúas de 220 toneladas, dos grúas tipo Hiab, ocho plataformas y seis elementos del personal especializado en funciones de verificación.

Participará personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea); la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur); las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda Seduvi); de Seguridad Ciudadana (SSC); de Movilidad (Semovi); de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC); de Administración y Finanzas (SAF); de Obras y Servicios (Sobse); y Metrobús.

Foto: Cortesía Gobierno de la CDMX

Debido a la ubicación de las estructuras y complejidad de las maniobras para llevar a cabo el retiro, las labores iniciarán con la desinstalación manual de paneles electrónicos distribuidos en las dos estructuras cilíndricas. Una vez retirados los paneles y el material con el que estaban hechas las estructuras, se procederá a su resguardo.

➡️ No hay recursos para apoyo de rentas, acepta Gobierno de CDMX

Sheinbaum apuntó que por la pandemia se suspendieron algunas acciones de retiro de espectaculares que están fuera de norma, particularmente los que están colocados en azoteas, y con el desmantelamiento de las estructuras cilíndricas en la Glorieta de Insurgentes se están retomando los procedimientos relacionados con protección civil.

“Es un tema de Protección Civil y de que no tienen ningún permiso, y que no le deja nada a la ciudad, no hay un PATR en donde haya una contraprestación a la ciudad, en algún momento se hizo la remodelación de la Glorieta de Insurgentes basada en eso, pero eso no evita que tenga todos los permisos en regla y pues es riesgoso por estar en esta zona”, agregó.