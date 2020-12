Administradores de condominios dudan de que se cumpla castigo a fiestas navideñas

Mara Cavazos, vocera de la Red de Profesionales en Administración de Condominios A.C. (REPAC) expresa más dudas que certezas sobre el anunció que se hizo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que la policía pueda ingresar a las unidades habitacionales y condominios para detener fiestas y la autorización de que se lleven a cabo asambleas virtuales.

En entrevista con El Sol de México critica que el aviso, publicado el 4 de diciembre, es ambiguo y no explica el cómo se van a aplicar dichas medidas. “Es como aventar la piedra y esconder la mano, te dicen que se puede, pero no dicen cómo”, comenta Mara, quien además asegura que la policía declina a ingresar a los condominios arguyendo que se trata de un conflicto vecinal.

Como publicó este diario, de acuerdo con la titular de la Procuraduría Social (Prosoc), Patricia Ruiz Anchondo, el objetivo de estas medidas es inhibir la celebración de reuniones de más de seis personas al interior de los departamentos para prevenir contagios. La sanción para quienes no abran la puerta podría ascender a los 18 mil pesos o remisión al juzgado cívico.

Eso dice el papel, pero en la vida real ocurre otra cosa. “Cuando hay fiestas, que es cada fin de semana, pedimos un apoyo a la patrulla, y regularmente lo que dicen es ‘véalo con el administrador’. Cuando es el administrador el que pide la patrulla, la respuesta de la policía es que eso lo veamos con Prosoc. Se echan la bolita una a otra”, acusa Mara.

Aunado a esto, agrega, el personal de la Prosoc está de vacaciones del 7 de diciembre al 15 de enero, por lo que lo publicado en la Gaceta Oficial respecto de la aplicación de sanciones podría ser letra muerta.” Volvemos a lo mismo de siempre, está bien lo que dice, pero que me digan cómo, porque una cosa es lo que dice en Gaceta, pero otra es el cómo se va a hacer”, insiste.

Además el foco no solamente deben ser las reuniones de más de seis personas, pues gran parte de las fiestas son de pocas personas o de las mismas que habitan el departamento, y ahí el tema se convierte en una queja de ruido.

“Las fiestas han seguido exactamente igual como sin pandemia, son cada fin de semana. A veces no es tanto que sea una fiesta con muchas personas, a veces son fiestas de dos o tres personas o los mismos que viven en el departamento que están haciendo un ruidero y no les puedes decir nada, porque no es una fiesta y ahí va la queja por el ruido”, explica Mara Cavazos.

Otra de las modificaciones publicadas en Gaceta es permitir la realización de asambleas virtuales en los condominios y unidades habitacionales. Respecto a este punto la duda de la REPAC es “¿cómo se le va a dar validez jurídica a esas asambleas? Nada más dijo sí ya se pueden hacer, pero y cómo voy a demostrar que el que está entrando a la sesión es el propietario, como voy a firmar un libro de actas, cómo se van a firmar las asistencias en el libro”.

