Adrián Rubalcava inicia juicio para que se restituya el proceso interno del Frente

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa con licencia temporal, demandó a Xóchitl Gálvez que no sea parte del “dedazo” y dejó en claro que detiene su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Del mismo modo, anunció que presentó un juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que se le protejan sus derechos político-electorales y se restituya el proceso interno de selección de candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa precisó que no ha tenido intenciones de salirse del PRI para irse a otro partido político en tanto le sean respetados sus derechos político-electorales, pues dijo que su lucha es democratizar a un instituto político que está más allá de un personaje que se ostente como líder nacional del tricolor.

“Sigo analizando los ofrecimientos que me han hecho en los últimos días, diversos institutos políticos”, dijo.

Comentó además que el juicio responde a que “no se me permitió contender en un proceso democrático por lo que pido que se cancele la designación directa del candidato porque en la convocatoria se establecieron foros y encuestas”.

Tras presentar los documentos que validan la solicitud de juicio ante la autoridad electoral así como ante el PRI, sostuvo que "el mecanismo anti democrático de la Alianza por México en la CDMX debe ser cancelado y repuesto".

En ese orden de ideas, subrayó, su exigencia a Xóchitl Gálvez para que “no seas parte del dedazo, tienes capacidad de llamar a las dirigencias nacionales de los tres partidos políticos a que no se haga lo que tú misma me comentaste y es que: no se diera una imposición”.

Por lo anterior es que, aclaró, “he puesto pausa a mi renuncia. La renuncia será hasta en tanto no se dé la resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México” y además se obligue a las dirigencias políticas del PRI, PAN y PRD a que me ofrezcan una explicación pues un mensaje por la red social X y otro por WhatsApp no son avisos legales en este proceso interno.

"Además se me negó el registro sin notificarme los motivos, insistió. Con lo anterior queda demostrado que mi intención jamás ha sido abandonar a la militancia priista", acusó.

Manifestó que él fue pieza clave para "levantar al tricolor de las cenizas" y hacerlo competitivo durante los 15 años en que ha militado en el Revolucionario Institucional.

Rubalcava aseguró que hasta el final luchará por la democracia y “nunca permitiré un dedazo para avalar a un candidato” pues si bien soy conciliador también soy combativo y guerreo cuando de injusticias se trata.

