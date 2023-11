La alianza no vale nada si no vamos juntos: Adrián Rubalcava

El aspirante del PRI a candidato por el Frente por la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, aseguró que la “alianza” no vale nada si el PRI,PRD y PAN no van juntos por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

En conferencia de prensa Adrián Rubalcava pidió transparencia en el proceso interno para definir al candidato por la Jefatura de Gobierno en 2024 por el Frente por la CDMX, luego del retraso para anunciar al candidato.

“Lo que estoy buscando es caminar en alianza; la alianza, si no vamos juntos, no vale nada. Yo espero que las negociaciones de otros espacios, incluso en otros estados, no influyan en algo que se decidió de forma democrática”, dijo Rubalcava.

CDMX Pelean tres por encabezar al Frente Amplio en CDMX

La tarde noche de este viernes la dirigencia de los tres partidos daría a conocer al candidato del Frente, pero el anuncio se retrasó debido a una “mesa de diálogo” entre las dirigencias estatales, en donde participan los aspirantes.

“He estado en comunicación con mi dirigencia estatal, la cual todavía no tiene información. Me informan que siguen en una mesa de diálogo, pero lo que nos cuesta trabajo entender es que, si hay un método democrático, anunciado ante la ciudadanía, con un registro de cada uno de los partidos, en donde no hay más militantes registrados, no puedo entender por qué no podemos llegar a este método”, dijo.

El alcalde con licencia de Cuajimalpa señaló que los retrasos generan incertidumbre y preocupación, y aseguró que ocupa el primer lugar en las encuestas de preferencia de voto.

“Quien debe de competir es quien esté posicionado en este proceso, no sería justo para ninguno e los participantes se les sacará por una decisión que no corresponde a la sociedad”, dijo Rubalcava.

Sin mencionar su nombre, el alcalde con licencia señaló que Santiago Taboada tiene una figura desgastada y confrontada, que salió de un proceso antidemocrático y fracturado.

Y aseguró que la alianza está molesta porque tiene buena relación con el partido en el gobierno, Morena.

“Por enfrente tienes a un contendiente que está desgastado, que está confrontado, que salió de un proceso antidemocrático que lo dejó fracturado”, sostuvo.

A pesar de señalar falta de transparencia, el alcalde con licencia aseguró que no hay una intención de imponer a algún candidato por parte de las dirigencias de los tres partidos, y sostuvo la importancia de dar mayor transparencia al proceso.

“Si Taboada gana las encuestas le estaré levantando la mano, si Luis Cházaro gana las encuestas, le estaré levantando la mano”, aseguró Rubalcava.