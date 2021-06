Adultos mayores peregrinan para tramitar pensión

Desde el pasado 20 de junio la Secretaría del Bienestar recibe diariamente en sus oficinas de Reforma a más de tres mil adultos mayores que se ven obligados a hacer filas extenuantes para registrarse en el padrón de la Tarjeta del Bienestar, que a partir de julio se engrosará, pues de 68 bajó a 65 la edad para recibir el apoyo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en marzo pasado que además de que la ayuda se entregará a más adultos mayores, ésta tendrá un incremento y pasará de dos mil 700 pesos bimestrales a tres mil 105 pesos.

De acuerdo con el más reciente censo de población, en el país habitan dos millones 329 mil 742 adultos mayores que tienen más de 65 años, pero menos de 68 años. Este sería el universo total de nuevos posibles solicitantes de la pensión, de los cuales 226 mil 371 viven en la Ciudad de México y 306 mil 526 en el Estado de México.

En la Torre del Bienestar, como se le conoce al edificio de esa secretaría, ubicada en Reforma casi esquina con Lafragua, los adultos de más de 65 años que intentan registrarse primero deben sufrir un viacrucis, pues hasta ayer esa era la única sede donde podían realizar el trámite.

Antes no funcionaba así. Quienes deseaban registrarse contaban con distintas sedes distribuidas a lo largo de la Ciudad de México, sin embargo, la secretaría a cargo no detalló por qué estos centros periféricos no se activaron en esta ocasión. Únicamente aclaró que en breve todos los interesados podrán tramitar su pensión en los centros que pronto se habilitarán en distintos puntos de las alcaldías, pero no ofreció más detalles.

Es el caso de Gerardo, de 68 años, quien llegó en la madrugada de ayer, a las 4:20 horas, a las oficinas centrales y alcanzó la ficha número 192 para registrarse.

Es habitante de Los Reyes, Estado de México, al lugar llegó con sus documentos en original y copia: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial.

Narró que a las 5:00 horas salieron a darle un papelito con un número, pero fue a las 6:00 horas que repartieron las fichas.

No eran ni las 8:00 horas y la fila ya rodeaba el cuadro de la Torre del Bienestar e incluso la fila se siguió hasta la plancha del Monumento a la Revolución.

"La gente debe llegar temprano, para cuando llegué me dijeron que los de adelante se habían formado desde un día anterior, a las cuatro de la tarde", platicó.

El trámite para que lo registraran le llevó 15 minutos en el interior del inmueble, sin embargo, le llevó más de nueve horas esperar a que lo atendieran.

A las 14:00 horas los trabajadores de la Secretaría del Bienestar ya habían acabado de recibir a las tres mil personas que obtuvieron su ficha muy de mañana. Sin embargo, había nuevas personas queriendo ingresar.

Adultos mayores comentaron a este diario que en esa sede se reciben dos mil y no tres mil solicitudes para obtener la tarjeta del bienestar.

"Pero por qué no nos dejan pasar", "a qué hora debo llegar para alcanzar ficha", eran algunos de los cuestionamientos que hacían los asistentes, mientras estaban en tumultos, rompiendo con la sana distancia que se requiere en esta crisis sanitaria.

El horario de atención de los funcionarios del Bienestar es de 8:00 a 15:00 horas, tanta fue la insistencia de los adultos mayores que al final convencieron a los trabajadores y volvieron a abrir la puerta para que pasaran.