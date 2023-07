Adultos mayores siguen intentando cobrar su pensión ante largas filas en Bancos Bienestar

Adultos mayores nuevamente hacen largas filas en sucursales del Banco del Bienestar de la Ciudad de México, luego de que ayer, debido a las fallas en el sistema de los cajeros, muchos no pudieran cobrar sus pensiones.

En la sucursal de la calle Toluca 35, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, los beneficiarios del programa de Pensiones de Adultos mayores pueden cobrar. Las largas filas, dijeron algunos, es por la acumulación de personas, ya que ayer algunos no cobraron.

Minerva Nuño fue una de las afectadas ayer, y hoy intenta cobrar su pensión en ese lugar ahora que ya cuenta con sistema y los cajeros ya tienen dinero.

La mujer contó a El Sol de México que llegó desde la alcaldía Álvaro Obregón a la sucursal de la colonia Roma Sur porque en las sucursales más cercanas no ha logrado cobrar su apoyo económico.

“Ayer me tuve que ir por el problema de que los cajeros ya no tenían dinero y no estaba bien el sistema, y yo ya no podía esperar a que llegaran a meterles dinero”, explicó.

En la sucursal ubicada en la deportiva Magdalena Mixhuca, en Iztacalco, hay nuevamente filas de personas de la tercera edad, principalmente, que acuden a realizar sus cobros. Una fila es para acudir a los tres cajeros que hay y la otra para pasar ventanilla.

Algunas sucursales colocaron lonas para cubrir a los adultos del Sol. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

En medio de la cuarta ola de calor, en una sucursal de Tláhuac fueron colocadas una lona amarilla y sillas para que algunos de los adultos mayores se cubran del Sol y aguarden su turno.

En otros estados como Chihuahua, autoridades reparten a los beneficiarios agua y suero ante las altas temperaturas que tienen que soportar mientras esperan ser atendidos por personal de la Secretaría de Bienestar.

El personal de la Subsecretaría de Atención a Grupos Vulnerables ha estado presente en las afueras de los establecimientos asegurándose de brindar atención a aquellos que lo necesiten.