Advierte Sheinbaum que aumentarán casos de Covid-19 en la capital

Los casos de contagio por el Covid-19 pueden aumentar en la Ciudad de México, advirtió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en un mensaje videograbado, luego de que el jueves pasado se informara que habían sido confirmados 83 personas con esta enfermedad y que había 401 casos sospechosos.

Explicó que el periodo de incubación del coronavirus puede ser de uno hasta 14 días, por lo que las medidas que ha implementado su gobierno para contrarrestar esta enfermedad y ver una disminución de ella, se verán reflejadas dentro de 10 a 15 días.

Por ello que hizo un llamado a los capitalinos a quedarse en casa y a hacerse responsables de su salud.

"Toda la población está en riesgo de contagio, sin embargo hasta ahora lo que ha demostrado el Covid-19 en otros países es que todos podemos contagiarnos, pero la enfermedad llega a ser más grave en personas mayores de 60 años, personas diabéticas, hipertensas o que tangan otras enfermedades".

Mensaje importante sobre el Covid-19 hoy viernes 27 de marzo. pic.twitter.com/PanGGTRZQx — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 28 de marzo de 2020

Recordó que aún no existe medicamento o vacuna, por lo que hay mucha investigación científica, pero por ahora la mejor manera de disminuir los contagios es evitar los contactos.

También manifestó que se ha mejorado el sistema de atención de la ciudad a través del SMS, por eso las personas que tengan estos síntomas deben mandar un SMS con la palabra Covid19 al 51515 y responder un cuestionario.

Además se puede llamar a Locatel al 56 58 11 11 para que los médicos den indicaciones a las personas afectadas.

Además, explicó que existe apoyo para las familias a través de Mi Beca para Empezar, en la que se depositan 500 pesos mensuales a los niños de preescolar, primaria y secundaria.

Asimismo, 50 mil créditos de 10 mil pesos a microempresarios , a pagar en cuatro meses sin intereses.

Resultados de sana distancia, en 10 o 15 días

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aseguró que las medidas de aislamiento y sana distancia que se han adoptado en la Ciudad de México surtirán efecto en el número de casos positivos de Covid-19 "dentro de 10 o 15 días".

"De acuerdo con la OMS, los números establecen que el periodo de incubación del Covid-19, y esto es importante, es decir: el tiempo que pasa entre que una persona se contagia y aparezcan los síntomas que ya conocemos como dolor de garganta o fiebre, va desde uno hasta 14 días, pero en general es sobre cinco o seis días.

"Esto significa que muchas personas infectadas pueden transmitir el virus aún sin haber mostrado algún síntoma", dijo la mandataria capitalina en un video compartido en la noche en sus redes sociales.

Reiteró que "toda la población está en riesgo de contagio, pero la enfermedad llega a ser más grave en adultos mayores de 60 años, personas diabéticas o hipertensas o que tengan otras enfermedades".

"Aún no existe medicamento o una vacuna, pero por ahora la única forma de reducir el número de personas contagiadas y proteger a los más vulnerables es disminuir el número de contactos", llamó a la población.

Por ello subrayó que "cualquier persona que tenga los síntomas del Covid-19 no salga de su casa y procure que todas las personas con las que ha tenido contacto hagan lo mismo.

"Son momentos difíciles, pero vamos a salir adelante. No relajamos nuestra responsabilidad, depende de todas y de todos. Seamos responsables, quedémonos en casa en la medida de lo posible, actuemos con sana distancia. El objetivo es no contagiar y no contagiarse, tengamos paciencia, seamos solidarios, vamos a salir adelante", cerró su mensaje.