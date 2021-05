Ahora en Línea 5... Metro La Raza se inunda tras fuertes lluvias en CDMX

Tras las intensas lluvias que se presentaron la noche miércoles y madrugada de este jueves en la Ciudad de México, los corredores de la estación del Metro La Raza, Línea 5, se convirtieron en ríos debido a las inundaciones provocadas por las precipitaciones.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, desde las primeras horas de este día se realizaron maniobras para el retiro del agua acumulada en los pasillo de las estación, por lo que permanecen cerrados al público usuario.

Según informaron las autoridades, el agua acumulada fue retirada con camiones tipo vactor.

Las labores para el restablecimiento del servicio concluyeron en el acceso norte de la estación, el cual, se espera que en pocas horas quede abierto de nueva cuenta; no obstante, los trabajos continúan en algunos pasillos.

Pese a los trabajos de limpieza, el Metro anunció que el servicio en la Línea 5 no fue interrumpido.

A través de redes sociales fueron difundidos videos en los que se puede observar a usuarios atrapados ante el gran encharcamiento.

Siguen negando ayuda a las víctimas de la línea 12 del metro, todos los abnegados personajes del @GobiernoMX se avientan la papa caliente y en La Raza, se inunda la estación...

Ya suelten el vudu de @Claudiashein !!!! #MxEsNuestro #NiUnVotoAMORENA @sonoraalianza pic.twitter.com/R67eilu4l0 — William Wallace (@WWBraveheart) May 6, 2021

Asimismo, usuarios aseguran que el agua alcanzó hasta el medio metro de altura.

La inundación se suma a la serie de sucesos que, en apariencia, pueden estar relacionados con la falta del mantenimiento de las instalaciones.

Algunos internautas no han dejado pasar los reclamos a las autoridades de la Ciudad de México a través de Twitter, pero algunos otros han tomado los reproches con humor.

- Dr. Sheinbaum...



- ¿Ahora qué?



- Es de que se nos inundó el metro La Raza ¿qué hacemos? pic.twitter.com/KrIR1GQCrc — El Brad Pritt (@LicPapayas) May 6, 2021 Se inundó el Metro La Raza, pero no se preocupen, @Claudiashein ya está en el lugar. pic.twitter.com/mzD2Dp2hce — vampipe ⍨ (@vampipe) May 6, 2021

El pasado lunes 3 de mayo una estructura en la Línea 12 colapsó durante el paso de un tren, motivo por el cuál, 25 personas han perdido la vida. A raíz del evento, usuarios y trabajadores han exigido a las autoridades del STC claridad y responsabilidad en los asuntos del mantenimiento.