Ajustan presupuesto a censo de afectados

No serán 30 millones de pesos los que se aplicarán para levantar el censo de los damnificados del sismo del 19 de septiembre que busca la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum, la cual aclaró que hasta el 19 de septiembre próximo dará a conocer la cantidad exacta y la fecha para iniciar estos trabajos.

Luego de finalizar la tercera reunión con el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, anunció que firmará un convenio con el Colegio de Ingenieros de la Ciudad de México para realizar este trabajo.

“No son los 30 millones que se van a usar para el censo, ya lo vamos a informar, es menos, estamos terminando el presupuesto, no queremos adelantar y ya en el momento que entreguemos el presupuesto ya lo conocerán”, precisó.

El presupuesto del dinero que se incluirá en el fondo de la reconstrucción, mencionó, está por ser entregado al gobierno de la ciudad para que la ciudadanía lo conozca y todo sea transparente: “De cuanto estimamos cuesta el censo, se va a hacer a través de un convenio con el Colegio de Ingenieros”, manifestó.

Dijo que será un censo social y técnico, el cual estará basado en lo que ya hizo el gobierno de la Ciudad de México y, además, se apoyará de los realizados por las delegaciones.

Expuso que derivado del recorrido que realizó en distintas zonas afectadas, encontró que muchas zonas no han sido atendidas, por lo que era necesario un nuevo censo, pues el actual de la administración de Amieva no es claro y no contiene al total de la población dañada.

En el encuentro se informó que ambos equipos van a conjuntar la información sobre los trabajos realizados en la reparación de grietas, fracturas y socavones en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa.