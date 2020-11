Al alza, fallecimientos por coronavirus en CDMX

En la última semana en la Ciudad de México se ha registrado un repunte en el número de personas fallecidas a causa del Covid-19. Del 1 al 10 de noviembre se reportaban de 40 a 80 diarias, pero a partir del 11 fluctúan entre 109 a 159 casos cada 24 horas.

De acuerdo con los informes que presentan diario las autoridades de salud locales, en cuanto a los contagios en los primeros 10 días de noviembre hubo 971 casos diarios en promedio, y del 11 en adelante se dieron mil 301 casos diariamente.

Para el 1 de noviembre la administración local informaba que había 15 mil 202 defunciones, el 10 del mismo mes había 15 mil 721 y para el 16 se reportaban 16 mil 492.

En conferencia de prensa se preguntó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaumm si el aumento de personas fallecidas es a causa de que se infectaron en las pasadas celebraciones de Día de Muertos a lo que contestó: "Es probable, es difícil establecer exactamente, tendríamos que preguntar a cada uno de los enfermos si asistió a una fiesta justamente en estos días; es probable que haya ocurrido, pero, sobre todo y viendo la información de otras ciudades, otros países del mundo que han tenido este incremento también en el número de casos, tiene mucho que ver con fiestas, tiene que ver con espacios como bares, y por eso tomamos la decisión en donde, pues no solamente son lugares en donde no se usa cubrebocas, sino también el consumo de alcohol hace que se dejen de tomar estas medidas de Sana Distancia, se pierda la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos".

En este punto recordó los programas que ha puesto en marcha su gobierno para bajar los índices de contagio: "Por eso tomamos la decisión de orientar a que no se hagan fiestas de más de 10 personas y este cierre, por lo pronto, del Programa “Reabre” para bares, y estamos esperando esta semana a ver cuál es el impacto también de la reducción –si se acuerdan– de una hora en el caso de los restaurantes; entonces, vamos a ver el impacto y si es necesario tomar algunas otras medidas, pues las tomaremos".

Reiteró que su gobierno es democrático y queno se impondrán medidas como toques de queda o multas para las personas que no respeten las medidas sanitarias impuestas en esta contingencia y explicó que "lo más importante para nosotros es la conciencia de la gente –hoy lo dijo el Presidente y estamos de acuerdo con ello–, no es cuestión de que los policías vayan a cada lugar a cerrar una fiesta privada, sino que asumamos la responsabilidad como ciudadanos –todos y todas– de que, pues tenemos que seguir tomando las medidas de Sana Distancia, del uso de cubrebocas, de que todavía no es tiempo de la celebración de fiestas y, pues seguir con las medidas preventivas.

"Vamos a seguir impulsando esta campaña tan importante, esta campaña educativa de concientización y que nos ayude la ciudadanía a disminuir el número de personas que entran a los hospitales".