Al menos 15 mil personas han buscado apoyo psicológico en la CDMX por fraudes

Francisca Contreras, una mujer jubilada de 65 años, fue víctima de fraude por 128 mil pesos. Ante el desamparo de su banco y de las autoridades, decidí buscar atención psicológica, como miles de personas que se encuentran en la misma situación.

La mujer tomó la decisión ya que no sabe cómo enfrentar el proceso legal que no ha podido iniciar, debido a retrasos de documentación por parte de la institución bancaria.

La estafa, contó, ocurrió apenas el pasado 2 de agosto a través de un anuncio de Facebook para contratar un paquete vacacional en el hotel RIU Resorts de Mazatlán.

La supuesta oferta consideraba una estancia de cuatro días y un vuelo redondo de la CdMx a Sinaloa por 11 mil 780 pesos, todo incluido.

“Mi nieto, que es un niño, sacó buenas calificaciones en la escuela y le dije que de premio lo iba a llevar al mar porque le gusta mucho. Empecé a buscar viajes en internet durante días, pero me empezaron a salir anuncios y ofertas en Facebook. Encontré una que decía de los hoteles RIU, que son muy conocidos, y confié, pero nunca revisé los mensajes o calificaciones de ese anuncio. Yo confié en que era cierto”, relató.

El contacto con los defraudadores comenzó a través de un chat de WhatsApp que se redireccionó de forma automática desde Facebook, y escaló a llamadas por teléfono, para finalizar la compra, en donde se debían hacer transferencias bancarias. Francisca al no haber tenido contacto previo con este tipo de compras, proporcionó los datos que la operadora le solicitó, como número de cuenta bancaria, nombre de la titular y contraseñas.

“Me decían que mis depósitos no llegaban y repetimos el proceso ocho veces, algunos fueron de más de 25 mil pesos. Me dijeron que no me preocupara, que sólo un movimiento bancario se cobra y los demás se cancelarían. Aunque llamé al banco para informarles y pedir apoyo, me dijeron lo mismo, que después se cancelarían y que estuviera tranquila, pero dos días después mi cuenta estaba vacía”, relató.

Ha pasado más de una semana y la investigación no ha iniciado en el Ministerio Público porque el banco no ha entregado los nombres de los titulares de las cuentas a donde se transfirió el dinero.

De acuerdo con Salvador Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CdMx, sólo una tercera parte de las víctimas de fraude que reportan haber sufrido este delito, reciben ayuda psicológica.

Desde 2019 hasta inicios de agosto de este año, la organización recibió 47 mil 971 reportes, en los cuales más de 15 mil solicitaron contención emocional.

De acuerdo con el call center del Consejo Ciudadano, las víctimas necesitan ayuda u orientación emocional cuando sus actividades diarias representan una dificultad para realizarlas.

“Hay ocasiones en que las víctimas por este delito no necesitan ayuda psicológica, pero hay situaciones que debemos tener en cuenta que son indicadores que sí necesitan este apoyo, y van desde el más claro que es el llanto, el aislamiento, la depresión y otras emociones que usualmente la víctima no tiene, y que dificultan sus actividades diarias”, comentó uno operador.

Actualmente también existen grupos de Facebook, como Víctimas de estafas y fraude que aseguran orientar a quienes padecieron estos delitos. Incluso, supuestos hackers ofrecen sus servicios a cambio de importantes sumas de dinero, para dar con la localización o paradero de los estafadores; sin embargo, esta acción forma parte de los delitos de fraude.

“El fraude es el delito más prevalente en todo el mundo, así que los reportes más frecuentes de todas las organizaciones, en todas las policías son el engaño, el más importante de hecho. Cada año hay más de 10 millones de intentos de extorsión en el país incluido los de carácter digital o telefónica”, precisó Chiprés.

En los primeros siete meses de este año hubo un incremento del 11.9 por ciento en los reportes en comparación con el mismo del año pasado, según el Consejo.