"Nosotros cumplimos a cabalidad lo que nos propusimos": alcalde saliente de AO

Más de 300 familias que mantuvieron de manera irregular sus hogares durante 50 años en la alcaldía Álvaro Obregón ya tienen la certeza jurídica de ser propietarias de sus casas, señaló el alcalde saliente de la demarcación, Alberto Esteva Salinas, al manifestar que se cumplieron los objetivos que se trazó esta administración en apoyo a sus habitantes.

En entrevista con El Sol de México indicó: "Nosotros cumplimos a cabalidad lo que nos propusimos. Eso fue lo que hicimos, no sólo llevar la ruta, sino acelerar el ritmo para lograr incluso cosas que no nos habíamos imaginado que íbamos a hacer", como es la entrega de constancias de propiedad en beneficio de estas familias, de las cuales este jueves se entregaron las primeras 174.

El alcalde asegura que se cumplieron las promesas en la alcaldía. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Abundó: "Nosotros lo logramos en el último tramo de nuestra administración, eso le cambió la vida a ellos como familia, tenían 50 años de habitar donde viven, ellos ocuparon un espacio de lo que era Ferrocarriles Nacionales de México, que era un derecho de vía cuando dejó de funcionar el ferrocarril en esa zona y edificaron sus viviendas".

Comentó que no puede separar su trabajo al frente de la alcaldía con lo realizado por su antecesora Layda Sansores, ya que él es parte de este equipo y proyecto de trabajo -pues fungió de octubre de 2018 a marzo de 2021 como director general de Administración-, por lo que su prioridad al asumir la titularidad era concluir con el proyecto planeado para Álvaro Obregón.

Logros en tres años

Al hablar de los logros de 2018 a la fecha mencionó el que no se hayan vendido a particulares 123 hectáreas para conformar lo que es hoy la IV Sección del Bosque de Chapultepec, además de que la alcaldía elaboró un Atlas de Riesgo; "somos la única alcaldía que tiene un Atlas de Riesgo dinámico a nivel nacional y eso es algo extraordinario, porque a nivel nacional no hay un municipio que tenga un documento de esta naturaleza", manifestó.

Explicó cómo trabajó la demarcación en las zonas de riesgo que son las barrancas: "Lo que nosotros hicimos ahora fue un mejoramiento integral de las viviendas. Tenemos un programa que se denomina Tejiendo destinos, que significa poder intervenir en la vida de las familias para mejorar su entorno, crear un sentido de pertenencia y eso significa mejoras en luminarias, en carpeta asfáltica, construimos un mercado, dignificamos más de dos mil viviendas, hicimos la recuperación de la barranca de Mixcoac, instalamos un biodigestor, hay ocho humedales, hicimos 10 kilómetros de murales con chicos y chicas que están becados en el Centro de Arte Urbano".

De la estrategia de Seguridad detalló: "Tuve el privilegio de ser secretario de Seguridad Pública en Oaxaca, yo me formé en la Secretaría de Gobernación, en la entonces Dirección General de Investigaciones de Seguridad Nacional, eso me permitió en el transcurso de mi vida ir desarrollando conocimiento, estrategia. Entonces cuando nosotros llegamos a la alcaldía lo primero que hicimos fue fortalecer el área de seguridad.

"Cuando nosotros llegamos a la alcaldía lo primero que hicimos fue fortalecer el área de seguridad. A todos se nos bajó el salario para poder crear una Dirección General de Seguridad y Proximidad Ciudadana, que es la que actualmente funciona. Y le invertimos a la policía cerca de 255 millones de pesos por año. Pagamos 520 elementos de la policía más preparada de la Ciudad de México, que es la Policía Bancaria e Industrial, y también un destacamento para seguridad intramuros de la Policía Auxilia, y eso nos permitió también habilitar vehículos para fortalecer el patrullaje.

"Había sólo una patrulla de la alcaldía y ahora que nos vamos hay más de 70 unidades patrullando, que son propiedad de la alcaldía, la mayoría donada por empresarios, vecinos, y esto es un ejercicio que no se había hecho antes.

El alcalde habló de los logros que se obtuvieron el la demarcación. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

También expresó que fue importante el acondicionamiento de 42 kilómetros de ciclovías: "Hicimos una ciclovía que conecta Polanco con la colonia 8 de Agosto, con la colonia San Pedro de los Pinos y con otras 14 colonias hasta llegar a la sede de la alcaldía y otra ciclovía que viene de Insurgentes Sur y conecta a CCH Sur.

"Esta administración hizo 42 kilómetros de ciclovías que están señalizadas, hicimos 26 paseos ciclistas en este último tramo, de ocho de la mañana a dos de la tarde. ¿Por qué hay que apostarle a este tipo de ejercicios?, porque tejen comunidad, porque uno puede ir con los hijos al paseo en bici y así como hay un paseo en Reforma la gente también del sur de la ciudad que tenga su propio espacio".

Otro de los grandes retos fue apoyar a la población que se vio afectada con la pandemia de Covid-19. "Fue muy duro, porque en la alcaldía murieron cerca de 60 trabajadores, nosotros tenemos cerca de siete mil colaboradores en la alcaldía, si comparamos qué porcentaje es, pudiera ser menor pero no lo es, fue muy duro, muy triste, muy difícil, porque además nos quedamos sin fuerza operativa. Estuvimos trabajando durante más de un año a menos de 18 por ciento de nuestra capacidad, entonces lo que tuvimos que hacer es mandar a la gente mayor a sus casas y quedarnos con los más jóvenes, pero luego también empezaron a morir los jóvenes.

"Lo que hicimos fue instalar un horno crematorio para apoyar al Valle de México, a otras alcaldías y también a municipios del Valle de México, y nos pedían instituciones federales como el ISSSTE, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México y es un servicio gratuito, afortunadamente entre 10 y 15 servicios cremaciones que se nos presentaban al día hoy ya no tenemos esa circunstancia.

"Somos la alcaldía que de inmediato empezó a apoyar a la población, apoyamos con tanques de oxígeno, con concentradores de oxígeno. Marcamos agenda en ese tema. Después otras alcaldías lo empezaron a hacer, la propia jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) impulsó su suministro de oxígeno gratuitamente a las alcaldías y a los vecinos.

En cuestión de reactivación económica destacó: "Tuvimos un mecanismo que nos permitió dispersar 82 millones de pesos a la población más necesitada".

"Empezamos con una moneda que denominamos Obregón que dispersó 31 millones de pesos y se generó una economía circular, copiando y circulando que en Brasil, en Curitiba (...) es una moneda que puede intercambiarse por bienes o servicios".

Entonces nosotros entregábamos obregones y la gente podía ir al mercado público y cambiarlos por tomates, por pollo o por pescado (...), entonces esta moneda circulaba y al final del día la alcaldía lo cambiaba por moneda nacional.





Alberto Esteva seguirá su carrera política en Oaxaca. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

¿Qué sigue para Alberto Esteva?

Sobre su futuro cercano comentó: "Inicio mi camino el 1 de octubre en busca de la candidatura de Morena a la gubernatura de Oaxaca. Tengo al menos 60 días para convencer que Alberto Esteva tiene el mejor perfil, tengo 35 años de experiencia en la vida pública en distintas áreas".

No soy hijo de político, no soy recomendado de nadie, mi trabajo es el que me recomienda y los resultados son los que me acreditan

Mencionó su desempeño desde la oposición en Oaxaca: "El único partido de oposición que había en Oaxaca era lo que hoy es Movimiento Ciudadano, Convergencia, y yo fui dirigente durante 10 años. Cuando yo fui dirigente ganamos primero la fracción parlamentaria, fui candidato a presidente municipal en la capital, perdí por unos cuantos votos, hice una campaña con el corazón en la mano y la gente creyó en mí, la gente me apoyó y si no gané fue porque del otro lado le metieron recursos públicos y porque pues ya era evidente que no me iban a dejar ganar".

"Yo tengo una vida de lucha en la oposición, porque he sido oposición (también desde la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca). Y soy, lo estimo así, el candidato que puede recuperar el optimismo en Oaxaca, el optimismo de colores, yo así lo veo y lo sostengo, y creo que podemos darle a Oaxaca lo único que le hace falta, porque Oaxaca tiene todo, y lo único que le hace falta es un gobierno decente, un gobierno correcto, un gobierno honesto, un gobierno que ame a su gente y que ame a su tierra, es lo que le hace falta a Oaxaca, todo lo demás lo tiene".

"Quiero, puedo, tengo con qué con seis años más de experiencia", destacó.

Entre otros cargos se ha desempeñado como coordinador de Asesores del Comisionado Nacional contra las Adicciones (2017). En Oaxaca fue jefe de la oficina del Gobierno del Estado (mayo-2015 a noviembre de 2016) y secretario de Seguridad Pública (2013-2015).