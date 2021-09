"Circo es cerrar las puertas al diálogo"; alcaldes electos responden a Sheinbaum

"Circo es cerrar las puertas al diálogo, circo es cercar el Congreso de la Ciudad de México, circo es anunciar la desaparición de los granaderos y seguir utilizando granaderos para agredirnos y para agredir a los ciudadanos", señaló la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón.

De esta manera la panista dio respuesta a la declaración de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en relación a que los alcaldes electos de oposición estaban haciendo de la política un circo.

La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México presentó esta mañana ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local una denuncia por lesiones, uso ilegal del servicio público, abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza, robo, delitos electorales y lo que resulte, por las agresiones que sufrieron sus integrantes el lunes pasado por parte de policías que no les permitieron el paso hacia el Congreso local.

En conferencia de prensa a las afueras del llamado búnker de la FGJ, los alcaldes electos de oposición también informaron que presentarán en breve una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos local.

Lía Limón destacó previo a presentar la denuncia que "hacer política significa dialogar, significa construir. Queremos a partir de esto ver hacia adelante e insistir en lo que hemos venido insistiendo hace tres meses en un diálogo con la jefa de Gobierno como autoridades electas, que nos dejen de ver como oposición y nos vean como lo que somos: autoridades electas, y que a partir de ya podamos trabajar juntos, porque estamos a un mes de empezar a cogobernar".

Margarita Saldaña, alcaldesa electa por Azcapotzalco, también respondió a la jefa de Gobierno que cuestionó el por qué no hablaron con la presidenta de la mesa directiva del Congreso para que los dejaran pasar.

"Les iba a decir por qué, iban conmigo, yo iba a entrar en ese momento a la sesión, iba con mi credencial de diputada, iba pasando por las vallas para que nos permitan el paso cuando nos empiezan a agredir con los escudos y encapsular a los alcaldes, así se dieron los hechos.

¿Yo tenía como diputada que llamar a la Jefa de Gobierno y decirle que quería entrar?, esa sería mi pregunta ¿Yo le tenía que hablar para decirle que quería entrar al Congreso porque soy diputada y que iba acompañada de alcaldes a los cuales yo estaba invitando?, esa sería una buena respuesta a la jefa de Gobierno a su pregunta.

Al respecto, Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo manifestó: "Es muy delicada la declaración que hace la jefa de Gobierno. La Jefa de Gobierno ni el Secretario de Gobierno (Martí Batres) son cadeneros del Congreso, no están para decidir quién entra y quién no entra en el Congreso. Se ponen por encima de un poder. Esto es muy delicado, ya se confundieron, aquí hay una división de poderes, no son dueños de la ciudad, ni de los poderes, ni los diputados son sus empleados. La declaración los empina y los encuera de cuerpo entero.

"Sí es muy delicado porque el Gobierno de la ciudad habla de un circo, nosotros hablamos de un cerco que ha puesto el Gobierno a la política, al diálogo con los alcaldes y al diálogo con el Congreso".

Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc en su calidad de vocera de la Unión de Alcaldes precisó: "Vamos a hacer la denuncia por lesiones, uso ilegal del servicio público, abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza, robo, delitos electorales y lo que resulte aplicable".