Alcaldes enfermos de Covid-19 gobiernan desde sus casas

Patricia Ortiz y Manuel Negrete, alcaldes de Magdalena Contreras y Coyoacán, respectivamente, sufren los estragos del Coronavirus, pero a control remoto mantienen el manejo de las administraciones de sus jurisdicciones, apoyados por sus equipos.

La noticia de que la titular de la primera de esas demarcaciones se había enfermado de Covid-19 se dio a conocer el 7 de abril y un mes después se informó que el exseleccionado nacional de futbol también se contagió de dicho padecimiento, pero ambos se mantienen en su casa, desde donde despachan.

A la funcionaria se le preguntó ¿cómo se gobierna a distancia? y respondió: “Es complicado, porque yo estoy muy acostumbrada a andar afuera todo el tiempo, estar en las calles, estar en contacto permanente con la gente y el equipo, y pues es un poco frustrante no poder estar ahorita afuera en un momento tan importante, en donde a mí siempre me ha gustado eso, trabajar siempre directamente con la gente, en el territorio; pero ni modo es lo que nos toca en estos momentos y no hay de otra”.

Actualmente, Magdalena Contreras ocupa el penúltimo lugar en la incidencia de Covid-19 con 543 casos confirmados, 185 sospechosos y mil 123 negativos.“En lo personal, el principal reto que enfrenté fue el aceptar que estaba contagiada y trabajar a distancia”, subrayó la alcaldesa, quien espera ser dada de alta en 10 días y precisó que nunca estuvo hospitalizada.

Por lo que toca a la alcaldía de Coyoacán, se informó que su titular, Manuel Negrete, está en la última fase de su recuperación y quizá la semana próxima sea dado de alta, por lo que lleva a cabo ejercicios de rehabilitación.

Fuentes de la demarcación, aseguraron que el alcalde siempre estuvo en contacto con su equipo por medio de conferencias virtuales de trabajo, que también atendió las demandas ciudadanas y emergencias que se presentaron, como fue el caso de una explosión de gas en una pensión.