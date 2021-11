Alcaldesa de Azcapotzalco pide 2 mmdp de presupuesto para 2022

Margarita Saldaña alcaldesa de Azcapotzalco requiere un presupuesto de 2 mil 127 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022, con los cuales busca impulsar acciones de seguridad, rehabilitación de deportivos y el Parque Tezozomoc.

En el encuentro con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, la funcionaria explicó que sólo solicitó 190 millones de pesos extras al techo presupuestal que le dio la Secretaría de Finanzas, que equivale a mil 937 millones de pesos. Dio a conocer que 58 millones de pesos los aplicará en el Parque Tezozomoc.

Además, 80 millones de pesos para recuperación y rehabilitación de deportivos y 82 millones de pesos para seguridad ciudadana.

"No son aplazables estos proyecto, si no le damos mantenimiento no podemos dar respuesta a otras cuestiones", señaló.

Otros de los problemas que enmarcó es la falta de agua en su colonia, por lo pidió que se etiqueten recursos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que se dé mantenimiento a la red hídrica y de drenaje en su demarcación.

"Ha crecido de manera desproporcionada la construcción de viviendas, hay cerca de 4 mil licencias a desarrolladores inmobiliarios para construcción de vivienda y aún falta que se contabilicen las otorgadas al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México", expuso.

La alcaldesa adelantó que busca construir la Universidad de la Familia, que será similar a la Universidad de la Mujer en Benito Juárez, pero esta incluirá a los hombres y se darán charlas sobre integración de familias, prevención de adicciones, prevención del embarazo y violencia de género.

Descalificó frente a los Diputados locales que a pesar de tener el mismo número de habitantes que Benito Juárez y más que Miguel Hidalgo sus recursos no sean los mismos.