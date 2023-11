Alcaldía Cuauhtémoc retira a ambulantes de la Zona Rosa

La alcaldía Cuauhtémoc exigió a comerciantes ambulantes retirarse de la Zona Rosa, debido al inicio de los trabajos de restauración de banquetas, luminarias y jardineras de la calle Génova.

A través de un comunicado, la alcaldía pidió a los comerciantes retirarse a más tardar el domingo 12 de noviembre para dar “mayores oportunidades” a comerciantes formales.

“El retiro de sus puestos es obligado, dado que será remodelada para regresar su esplendor y brindar mayores oportunidades de desarrollo a sus habitantes y comerciantes formales”, sostuvo.

CDMX Zona Rosa: entre el esplandor y la decadencia

Precisó que hay más de 200 puestos ambulantes en Zona Rosa, los cuales operan de manera irregular.

“La alcaldía Cuauhtémoc informa que ha sido emitido el último aviso a las organizaciones de comerciantes que operan al amparo de la familia Sánchez Barrios, quienes han sido líderes de los más de 200 puestos de comercio informal ubicados en Zona Rosa”, señaló la alcaldía en un comunicado.

Diana Sánchez Barrios, lideresa de vendedores ambulantes en el Centro Histórico, fue detenida en 2021 por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y procesada por el delito de extorsión y robo en pandilla.

Este no es el primer operativo contra ambulantes de la Zona Rosa, pues en junio de este año la alcaldesa Sandra Cuevas encabezó un operativo para retirarlos y aseguró que “se ha convertido en un lugar que no representa a México, que no representa al gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc”.