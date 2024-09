Rojo de la Vega impugna anulación de la elección en Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega impugnó esta noche la anulación de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que el sábado el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) determinó que cometió violencia política de género contra la morenista Catalina Monreal.

"Hoy venimos a presentar varias impugnaciones, estoy acompañada de mis concejales, quienes también fueron afectados, a quienes también les robaron", señaló la opositora afuera de la sede del tribunal local.

Esta no es violencia de género, no es violencia llamarle a alguien por su apellido, no es violencia señalar a alguien por su corrupciónAlessandra Rojo de la Vega

CDMX ¿Por qué anularon la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, donde ganó Alessandra Rojo de la Vega?

Rojo de la Vega explicó que presentó dos recursos, los cuales fueron presentados al TECDMX, el cual los remitirá a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como dicta la norma.

"De mi parte son dos juicios y otro es por parte del PAN. Son tres acuses que tenemos de las impugnaciones", dijo.

"Confío en la Sala Regional, en la magistrada, en los magistrados, porque han venido actuando de manera legal en el tema de Cuauhtémoc de manera parcial, nos asiste la razón. Esto que hace Armando Ambriz para favorecer a sus compadres (familia Monreal) es ilegal (...) Hablarle a alguien por su apellido no es violencia política de género", afirmó.

La opositora también recordó que este no es el primer recurso interpuesto contra la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, pues Caty Monreal ya había solicitado un recuento total de votos, el cual únicamente se realizó de forma parcial y no modificó el resultado de la elección.

De acuerdo con Rojo de la Vega, esperan una resolución antes del 1 de octubre, fecha en que los alcaldes tomarán protesta en la ciudad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

“Tenemos 15 días para esperar a la Sala Superior, tenemos hasta el 30 de septiembre para defendernos legalmente, porque el 1 de octubre vamos a estar tomando protesta. El tiempo es indefinido y pueden respondernos en una semana, dos semanas, hasta tres semanas”, indicó.

El sábado, el TECDMX también impuso una sanción económica a Rojo de la Vega por más de 27 mil pesos y determinó su inscripción en el padrón nacional de personas sancionadas en materia de violencia política de género.

Además anularon la asignación de concejales por el principio de representación proporcional por la coalición PAN, PRI y PRD.