Alianza PRI, PAN y PRD son retazos: Morena

Juntar al PAN, con el PRD y el PRI suena más a juntar los retazos de las distintas expresiones políticas para presentar una oposición de un gobierno triunfante para 2021, consideró Héctor García, coordinador del Comité Estatal de Morena en la Ciudad de México.

Explicó que su nombramiento al frente de Morena es para reafirmar la esperanza en la transformación de la Ciudad y que llegó a organizar para ganar las alcaldías y los distritos. Los candidatos a las distintas representaciones se van a elegir a través de encuestas y con una tómbola, como dice el estatuto del partido, expuso.

¿Cuál es la mayor fortaleza que Morena tiene?

Son sus gobiernos, y sus políticas de transformación, en casi dos años se han hecho cosas impensables y todo en medio de una crisis económica que ha sido provocada por la desaceleración económica.

¿Cuál es la meta de Héctor García al frente de Morena?

Vamos a refrendar el triunfo, pero no quiere decir que estamos contentos con quedarnos donde estamos, vamos por más y para eso vamos a trabajar, para poder conquistar la gran mayoría de las alcaldías, diputaciones y de los concejales.

PRI, PRD y PAN van en alianza contra Morena, ¿les va a provocar perder algo?

Para nosotros es un reto, está bien que traten de organizarse porque hasta el momento no han presentado un frente opositor real, creo que ellos primero tienen que resolver mucho de sus problemas, y presentar una opción válida ante la ciudadanía, pero creo que juntar al PAN, con el PRD y el PRI me suena más a juntar los retazos de las distintas fracciones y expresiones políticas para presentar una oposición a un gobierno triunfante.

Nosotros no les tenemos miedo, si es un reto pero lo vamos a saber enfrentar y creo que en realidad se unen por un interés básico de querer conquistar los gobiernos haciendo a un lado su plataforma y su ideología política. Lo cual nos dice que quieren llegar a conoce de lugar.

¿En realidad sí representa un grupo opositor?

Ojalá lo puedan realizar, a la fecha no he visto que ya sea un frente, pero si lograran hacerlo, creo que se enfrentan más como para echarle montón al partido ganador, lo cual va a fortalecer la política nuestra.

¿Cuál será la mayor debilidad de Morena para 2021?

Nosotros pensamos que para 2021 sólo si estuviéramos divididos, enfrentados o estuviéramos combatiendo unos contra otros, pues sí tendríamos un problema, pero para eso estamos aquí, para garantizar que haya unidad y transparencia en el proceso que se avecina y juntar a todos los equipos.

¿Ahora hay alguna división?

No, pero sí hay discusión porque es un partido plural y vivo, es sólo discusión.

Se comentó que la jefa de Gobierno lo propuso y lo puso al frente de Morena, ¿cuál va a ser su plan de trabajo?

Quiero aclarar que siempre he sido un activo militante para la transformación. Hemos participado al lado de Andrés Manuel a partir del movimiento sindical, no solamente he sido funcionario. Mi participación política data de más tiempo, hoy decidí moverme, la definición la hizo el Comité Ejecutivo Nacional.

El partido Morena no es una correa de transmisión de gobierno, Morena se construye con ideales, principios, ética y la posibilidad de encabezar estas cosas va en sincronía que desde gobierno se están promoviendo porque fueron candidatos que apoyó Morena.

¿Contemplan alianzas para 2021?

Estamos abiertos a pláticas con muchos sectores, organizaciones, frentes y partidos políticos, pero esa es una definición que tiene que ser procesada en los órganos del partido.

Ahorita estamos escuchando a todos, el platicar no empobrece.