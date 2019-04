Alistan amparo para defender el Bosque de Chapultepec

Aunque la jefa de Gobierno de la Ciudad de México sabe de las sanciones que le pueden aplicar, garantizó que no se entregará el terreno de Montes Apalache 525 ubicado en la tercera sección del Bosque de Chapultepec a la inmobiliaria Trepi.

Como informó El Sol de México, Claudia Sheinbaum se encuentra en desacato y podría enfrentar sanciones de un tribunal federal por no modificar el uso de suelo del predio en Chapultepec, de área natural protegida a habitacional como la ha solicitado la inmobiliaria Trepi.

En respuesta, Sheinbaum informó que la coordinación de la Consejería Jurídica está preparando el amparo pues sentenció que no se permitirá afectar a uno de los pulmones naturales de la Ciudad de México, por lo que el gobierno de la ciudad ganará este pleito legal.

“Todavía no es la última instancia. Pero como lo dije, no vamos a permitir que haya desarrollo inmobiliario en Chapultepec. No lo vamos a permitir, y hay herramientas jurídicas para hacerlo”, expuso Sheinbaum.

Y agregó: “Tiene que ganar (Consejería) porque es una zona fundamental para la ciudad. Yo no veo que se llegue a la Suprema Corte o a otras instancias previas a la Suprema Corte; no se quitará a la Ciudad de México una importante área de valor ambiental. Entonces, vamos a defender el Bosque de Chapultepec”.

El domingo pasado el alcalde de Miguel Hidalgo coincidió con la mandataria al decir que es un juicio que no puede perderse porque fijará el criterio para resolver otros litigios de desarrolladores que pondrían en riesgo más de 85 hectáreas del bosque.

Foto: Laura Lovera

Victor Hugo Romo detalló que tanto el gobierno federal como local preparan una estrategia jurídica para evitar cambiar el uso del suelo del predio.

El juzgado cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México pidió el 14 de marzo pasado a Sheinbaum y a Ileana Villalobos, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que cumplan con la sentencia de uso de suelo.

Pero así como el juez ordenó esta modificación, la Procuraduría Ambiental y del Orden Territorial también instó, en septiembre de 2018, proteger al bosque.

En el expediente PAOT-2016-lO-5- SOT-4 se solicitó a la Consejería Jurídica y de Servicios legales, a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Seduvi, y al alcalde en funciones atender las disposiciones jurídicas correspondientes para salvaguardar, proteger y conservar los servicios ambientales que presta el predio en conjunto con el Bosque de Chapultepec, en virtud de la necesidad que existe en la ciudad de preservar el espacio para el bienestar de los habitantes.