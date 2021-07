Álvaro Obregón, el epicentro nacional de los contagios de Covid-19

Álvaro Obregón se convirtió en el municipio que concentra el mayor número de contagios por Covid-19 en el país, lo que se debe, según autoridades de la misma, al hacinamiento poblacional imperante en ella.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), esa demarcación capitalina es la que más casos de esa enfermedad tiene reportados recientemente, con ocho mil 908 entre el 15 al 27 de julio de este año.

Barrio Norte, el pueblo de San Bartolo Ameyalco y el Olivar del Conde son las tres colonias que la alcaldía tiene identificadas como de alto riesgo por la presencia de Covid-19 debido a este problema.

Según el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social (Evalúa), la población residente en la Ciudad de México se distribuye de manera desigual entre sus 16 alcaldías. La mitad de sus habitantes viven en cuatro demarcaciones: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón o Tlalpan, mientras que el resto se distribuye en 12 alcaldías.

Pero en Álvaro Obregón se ha detectado el crecimiento de asentamientos irregulares, es decir espacios habitados donde no se permite ese desarrollo. Evalúa detectó que entre el 2000 y el 2015, estos asentamientos crecieron 332 por ciento en la demarcación.

Frente a esta situación, autoridades de la alcaldía ya refuerza las campañas con lonas y carteles para recomendar a los habitantes de la misma que no bajen la guardia en el cumplimiento de las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y guardar la sana distancia.

Barrio Norte se ubica en la zona poniente de la alcaldía y es considerada un área muy peligrosa por las autoridades policiacas; la colonia Olivar del Conde se encuentra en esa misma parte de la Ciudad de México y surgió en los años sesentas del siglo pasado.

El pueblo originario de San Bartolo Ameyalco tiene su colindancia con otra población añeja, Santa Rosa Xochiac, en la alcaldía Cuajimalpa, ambas aledañas a Camino al Desierto de los Leones y Villa Verdum.

El temor por el incremento de casos de Covid-19 generó un aumento en la demanda de pruebas en el único Kiosco de la Salud habilitado en la demarcación, que se encuentra en el exterior del teatro Diego Rivera, frente a la sede central, el cual inicia operaciones a las 9:00 horas. Para entonces ya hay una fila de decenas de personas a la espera de ser examinadas.

En ocasiones a las 13:00 horas ya se terminaron las pruebas y todavía hay solicitantes formados que deben regresar al día siguiente para practicarse el análisis.

En las colonias consideradas como de mayor riesgo, como en toda la alcaldía, se verifica que, en los comercios establecidos, tianguis y mercados se cumplan con las medidas sanitarias y se evite el amontonamiento de personas.

Residentes de la colonia Olivar del Conde se mostraron recelosos para aceptar que en la misma había bastantes casos de Covid-19 y aseguraron, en entrevistas, que la situación estaba “más o menos”.

En el caso de la colonia Santa Fe, sus habitantes señalaron que no se tenían muchos pacientes de dicha enfermedad, aunque David, quien atiende un puesto ambulante de dulces, dio a conocer que tres de sus familiares padecieron ese mal. Agregó que en una familia vecina fueron cuatro los enfermos de la pandemia y uno de ellos falleció, que todos fueron atendidos por un médico particular y no se hospitalizaron.

“Algunas personas andan en la calle sin cubrebocas, como si nada pasara, sobre todo los jóvenes andan sin cuidarse y son los que más contagian”, lamentó.

Durante un recorrido por esa demarcación, se observó que en términos generales sus habitantes andan con cubrebocas en las calles, el transporte público y las tiendas comerciales, aunque en algunas zonas no hay promociones para advertir que se está en un área de alto riesgo por la presencia del Covid-19.

Personal de Comunicación Social de la alcaldía informó que el reforzamiento de las campañas para inculcar el respeto a las medidas de higiene se hará en los puntos de mayor afluencia, por ejemplo, parques, plazas comerciales y el transporte público; igualmente, se incrementarán los anuncios de ese tipo en las redes sociales de Álvaro Obregón.

Otra acción es continuar la sanitización de los espacios públicos, oficinas de gobierno y juzgados cívicos, apegado a las reglas que dicta la Jurisdicción Sanitaria de Álvaro Obregón; mientras que la Dirección General de Protección Civil sigue con el préstamo gratis de tanques de oxígeno por 48 horas para los enfermos de Covid-19.