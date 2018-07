Amieva asegura que derrumbe de plaza Artz Pedregal fue por error humano

En entrevista el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, habló sobre el caso de Artz Pedregal y aseguró que el derrumbe fue consecuencia de un error humano.

Durante el evento Avances de Reconstrucción-Entrega del Predio en Paz Montes de Oca No. 93 de la Delegación Benito Juárez, el mandatario consideró evidente que el accidente fue por un error humano.

Aquí existió un error humano, no lo hago como una instancia de ataque pero al no ser un tema de la naturaleza, al no ser un tema controlado, obviamente, ni provocado según nos mencionan, pues fue un error humano. Tenemos que saber de quién fue ese error

Pero ¿cuál es la causa que originó que se haya colapsado?

Se han dado a conocer algunas versiones que apuntan a un exceso de carga, un exceso de peso en la estructura que originó que colapsara pues esta terraza, la cristalera, las losas, el desplante en sí, y apuntan a que pudieran ser un tema estructural.

Asimismo, habló sobre tres importantes que tendrán que aclararse durante la investigación.

Nosotros consideramos que hay tres intervenciones y hablamos primero de quién diseñó el proyectó; segundo, de quién estaba construyendo, y tercero, de quién tenía o quién tiene la obligación de responder por la integridad estructural de esta construcción.

En relación a lo que peritos sobre que el derrumbe se debió posiblemente all sobrepeso de la terraza del último nivel, Amieva explicó:

"Aquí nosotros tenemos que atender un aspecto importante con respecto a la plaza comercial y es que esta parte de la construcción que se colapsó haya sido autorizada. Es decir, que existieran los planos, las autorizaciones correspondientes.

Todas las construcciones de esta magnitud, todas las construcciones deben de tener a alguien que de acuerdo a los cálculos de peso, de carga de las construcciones determine que son seguras.

Entonces deben de considerar pues obviamente el desplante, el subsuelo, el desplante, la cimentación, la estructura y tiene que ver qué actividades se van a realizar eso lleva como conclusión que se especifique cuánta carga soporta una construcción.

Aquí hablamos de una construcción que la denominan volada es decir tenía un pico que sobresalía, entonces esa construcción volada tenía que ser perfectamente calculada".

Por otro lado, dio a conocer que aparte de la demolición de escombros Protección Civil está coordinando la instalación de un tapial sobre la lateral de Periférico para que la circulación vial ya no se vea afectada.

"Esperaremos mañana por la mañana tener liberada la vialidad. Esa parte de la construcción obviamente ya fue dictaminada, ya fue fijada fotográficamente, ya se levantaron las actuaciones de campo correspondientes pero el resto de la construcción que colapsó y el área circunvecina continuará suspendida por la Secretaría de Protección Civil y asegurada por la Procuraduría General de Justicia".

Sobre cuántas personas han declarado hasta el momento durante la investigación Amieva no dio un número exacto pero reveló que ya están citadas varias personas.

"Yo espero que a mediados de semana podamos señalar quiénes han acudido en cuanto a la información que pueden presentar, no podemos todavía señalar el nombre de las personas.

Decirles que nosotros, existen siempre los responsables están fijados en una, pues en una placa que todas las obras deben de tener, pues vamos a pedirles a estas personas que acudan y que nos comenten o que nos declaren lo conducente".