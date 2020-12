AMLO anuncia reforzamiento de camas para enfermos de Covid en CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ocho estados se encuentran a un nivel crítico de aumento de casos por de Covid-19.

"Se está manifestando este aumento de casos en ocho estados y tenemos que tener mucho cuidado que no nos rebase la pandemia y que tengamos la manera de atender a todos los enfermos, que haya camas, que haya equipo, que haya médicos.

El mandatario señaló que se está dando especial atención en la Ciudad de México, como lo fue en otros estados que presentaron altos índices de coronavirus.

Tomando las últimas cifras presentadas por autoridades de Salud, López Obrador dijo que en la Ciudad de México, la ocupación de camas para hospitalización general está al 85% y la ocupación de camas para pacientes críticos se encuentra a un 75%.

"Se está ampliando el número de camas en la Ciudad de México. Se abrió ya un hospital del ISSSTE recién construido. La Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa están ampliando también espacios. Se tiene ya contratación de médicos, de modo que siempre tengamos espacio para atender a los enfermos", manifestó.

Insistió en no salir en caso de no ser necesario, continuar con la sana distancia y a no confiarnos, así mismo destacó no pensar en prohibiciones sino autolimitarnos.

