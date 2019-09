AMLO pide a ciudadanía cuidar monumentos en marcha del 2 de octubre

Ante los últimos actos de vandalismo en las manifestaciones de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los ciudadanos para que actúen como Mandela, Gandhi y Martin Luther King en la marcha del próximo dos de octubre.

Durante la conferencia mañanera, pidió que se organicen para aislar a los provocadores que vandalizan los movimientos pacíficos con agresiones a negocios, monumentos históricos y agresiones contra los asistentes.

“Que nos ayuden, y que la manifestación sea pacífica, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico, que se actúe como lo hicieron en su momento Gandhi, Mandela, Martin Luther King y otros luchadores sociales y decirle a todos los participantes que nos ayuden, para que si se infiltran los provocadores, los aíslen”, llamó.

Foto: Cuartoscuro

Por otro lado, el primer mandatario garantizó que en el 51 aniversario de la matanza de Tlatelolco, “sí va a haber vigilancia para los ciudadanos, los comercios, los edificios históricos”, pero sin violencia. A la vez que solicitó apoyo en el operativo del gobierno capitalino.

Incluso sugirió que los participantes realicen una valla humana, para proteger los lugares por los que transita la marcha, la cual parte de cuatro puntos distintos y culmina en la plancha del Zócalo.

El primer mandatario recordó que su gobierno no es represor ni autoritario, como para que se recurra a ese tipo de actos de violencia, los cuales fueron causantes de la masacre de los estudiantes en 1968.

“Están garantizadas las libertades, el derecho de manifestación, no somos un gobierno represor, nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, para que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes”, opinó.

Señaló que los anarquistas no actúan con violencia, sino que luchan por combatir un régimen autoritario, el cual no tiene sentido en este momento, porque está seguro de que no van a perder la cabeza en su gobierno.

A su parecer, hay muchas formas de lograr el cambio con conciencia y trabajo en las comunidades, colonias y fábricas, mediante la organización.

“Pero eso no es taparse la cara e ir a tirar petardos”, aseveró.