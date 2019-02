Ampliarán polígonos a bicis sin anclaje

Las bicicletas sin anclaje rodarán en zonas donde Ecobici no llega. Ayer el secretario de Movilidad, Andrés Lajous confirmó que uno de los requisitos que impondrán a las empresas que brindan este servicio es que amplíen sus polígonos de operación a zonas más allá de la parte central de la Ciudad de México, por lo que también ampliarían el parque de estas unidades.

“Efectivamente en la regulación permanente estamos considerando que las empresas para operar tengan que extender su cobertura, si se deja como están cubren sólo la demanda de la zona central. Entonces un requisito será el tener una demanda ampliada hacia otras zonas en donde actualmente no hay servicio”, confirmó.

El lunes El Sol de México informó que desde octubre la Secretaría de Movilidad concluyó que como parte del éxito y aceptación que tuvo el servicio de bicicletas compartidas sin anclaje entre los usuarios, era recomendable su ampliación hacia otras alcaldías como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán, entre otras.

Esto debido ya que pese a que existieron planes de ampliar el polígono de Ecobici a la zona oriente de la alcaldía de Benito Juárez e incluso hacia el sur, en la demarcación de Coyoacán, estos proyectos no se concretaron, con lo que se privó a los habitantes de estas zonas tener acceso a un servicio de bicicleta compartida. Incluso podrían aterrizar en el Tren Suburbano.

El director de Comercialización de Ferrocarriles Suburbanos, Max Noria, admitió que están abiertos a que en la explanada de la estación Buenavista se coloque un estacionamiento para este tipo de unidades. Confirmó que ha habido acercamiento con las empresas que prestan este servicio de movilidad alternativa.

Foto: Cuartoscuro

Por lo anterior aclaró Lajous que el límite que se impuso a las empresas de mil 500 bicicletas y 500 monopatines durante la prueba piloto de 45 días es temporal, ya que “si en la regulación permanente va a existir la exigencia a que se expandan, probablemente cambie el límite de operación, pero también cambie el área de operación”.

Sobre el pago de una contraprestación comentó que se está “diseñando el mecanismo más transparente posible, que sea público y notorio cuál es la contraprestación, que no sea negociada (…) No sería como el fondo que se hizo de Uber y Cabify, sería un mecanismo abierto, transparente”, aclaró el secretario de Movilidad.

SUGIEREN IMPUESTO

El director de Céntrico y experto en temas de movilidad, Xavier Treviño, comentó en entrevista con El Sol de México que aunque los fideicomisos privados suelen ser eficientes, no son recomendables ya que son poco transparentes, por lo que sugirió que la contraprestación se cobre como un impuesto local y que los recursos ingresen a la Tesorería.

“El esquema de fideicomiso privado no es nada recomendable, son eficientes, pero poco transparentes. No se puede ceder en transparencia a cambio de eficiencia, hay que apostarle a la eficiencia en general y no ceder en transparencia(...) hay que cambiar ese modelo”, comentó al ser preguntado sobre el fideicomiso privado que se constituyó con la contraprestación de Uber y Cabify.