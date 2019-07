Analizan en CDMX otros medios para emitir alertas por sismos

La posibilidad de que las empresas concesionarias, como Sky Alert o bien compañías telefónicas, tengan una función habilitada para alertar con rapidez en la Ciudad de México sobre un sismo, sí se tiene contemplada pues la finalidad es ayudar a la protección de los ciudadanos.

Así lo informó Juan Manuel Espinosa, director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (CIRES), al explicar los proyectos que tienen para expandir hacia otros medios el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

“Al mandar un dato a través de una aplicación yo me puedo demorar y esos retardos no los pueden controlar los que compran la aplicación porque dependen de una función telefónica que no se diseñó para dar avisos simultáneos”, explico a este diario.

Sin embargo, reconoció que Sky Alert, es una herramienta que podría integrarse siempre y cuando satisfaga la rapidez.

“La posibilidad de que las empresas concesionarias tengan esta función habilitada para alertar con rapidez si se tiene contemplada, se deben establecer acuerdos y buscar que una función de apoyo a la comunidad se logre con el menor costo posible porque cualquiera que tenga un teléfono puede tener el beneficio de una señal eventual cuando hay un sismo para que sepa que hay que protegerse, sin costo adicional, que no fuera lucrativo mas bien que la función llegue a quienes tengan un teléfono”, añadió.

En países como Estados Unidos, los smartphones tienen la posibilidad de enviar una alerta gubernamental sin necesidad de que los ciudadanos descarguen una aplicación o consulten otras herramientas. Este modelo también ha rondado los planes de expansión, según explicó Espinosa, aunque sin representar un proyecto confirmado.

CDMX Microsismos en CDMX, por reactivación de antiguas fallas

“Estamos cerca de las autoridades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y es un tema que debe ser discutido en ambitos de oficialidad”.

El director del CIRES coincidió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre las razones para no aplicar un sistema de alertamiento cuando un sismo tiene epicentro en la Ciudad de México. “Los sismos del Valle de México están debajo de nosotros, es complejo advertirlos pues no llegaría con una ventaja para los pobladores”.

Agregó en ese sentido que sí está entre sus planes expandir la cobertura de los acelerógrafos en la zona conurbada.

“La red de acelerómetros de la Ciudad de México se va a expandir un poco hacia la zona con el Estado de México, hacia Chalco... parte de la región con crecimiento urbano importante. Un poco es para tener una mejor cobertura y poder saber como adecuar las normas de construccion en esa región”.

Sobre el aumento de instrumentación que prevé la actual administración confío en que será un apoyo al actual trabajo.

“En la Ciudad de México hay casi 90 estaciones. Es un proceso de asignación de recursos, no estamos descubiertos tenemos una red magnífica. Esta administración lo ha visto como una herramienta necesaria”, explicó Espinosa.