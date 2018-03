Anidan colonias de cotorros en la Gustavo A. Madero

Por el placer de estar ahí, de convivir sin afectarse, humanos y animales se tratan, se respetan, hasta podría asegurarse que se convirtieron en amigos. Es por ello que colonias de cotorros se han instalado en los camellones de la avenida Ingeniero Eduardo Molina (Eje 3 Oriente) a la altura de Victoria, delegación Gustavo A. Madero, en la zona norte de la ciudad.

Foto: Roberto Hernández

La conciencia humana de preservar un espacio verde para caminar, hacer ejercicio, llevar a los niños a que jueguen en los columpios y traer de paso a las mascotas (perros de todas razas, colores y tamaños), se traduce en esta zona urbana de preservación de la naturaleza.

Foto: Roberto Hernández

Vecinos de la zona se congregan para regar las áreas verdes, poner un poco de agua y comida a los cotorros, palomas y tortolinas que anidan amorosamente en las copas de los árboles.

Foto: Roberto Hernández

La presencia de palomas y tortolitas es común en la capital del país, pero no así aves como cotorros, que solo son vistos en esta urbe en jaulas, como animales de compañía.

Foto: Roberto Hernández

Aquí nadie intenta atraparlos para llevarlos a casa y después enjaularlos o venderlos, aquí los cotorros son tan dueños del lugar como el que pasa, el que riega las plantas y les da de comer. Aquí la regla no escrita es el respeto, la convivencia, disfrutar de la paz que da un espacio verde lleno de árboles en medio del crinar de las aves.

Foto: Roberto Hernández

Pero no todo es miel sobre hojuelas en este lugar, dice la señora Yolanda Montalvo, quien acostumbra a pasear a sus tres perros por las mañanas y de paso lleva un poco de alpiste para las aves. Comenta que hay vecinos que no tienen educación y que acostumbran a tirar basura en una fuente cercana, que no tiene agua, pero sí bolsas repletas de desperdicios.

Foto: Roberto Hernández

Y ni qué hablar de aquellos que llevan a sus perros pero no levantan las heces fecales, dice Montalvo al manifestar que pese a ello, la mayoría de las personas que disfrutan ese camellón son conscientes de que todo lo que cae al suelo se debe levantar, de que hay niños que juegan y que el lugar debe estar limpio para todos.

Foto: Roberto Hernández

La zona norte de la ciudad ha sido de tal agrado para los cotorros que no solamente se pueden encontrar en este lugar, sino que también hay otra colonia de estas aves a unas calles más adelante, en el camellón de Avenida Río de Guadalupe casi esquina con Eduardo Molina, frente a la clínica del IMSS, donde se encuentran los nadadores de alto rendimiento y de donde salió el mismo Carlos Girón, aquél que ganó la medalla de plata en clavados en las olimpiadas de Moscú 1980.

Foto: Roberto Hernández

El cambio climático, la contaminación por aire y ruido han llevado a vecinos del norte de la ciudad a cuidar su entorno, los espacios verdes y sus animales, ante la conciencia de que el planeta Tierra es una maquinaria que, para su perfecto funcionamiento, necesita de todos sus elementos, por lo que toca a los humanos preservarlo.