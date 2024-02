Ante falta de agua, limitan su uso para albercas y gimnasios en CDMX

Gimnasios y albercas en la Ciudad de México han restringido el uso de las regaderas en sus instalaciones y reducido los días que ofrecen servicio ante la escasez de agua.

El bajo almacenamiento de agua en el Sistema Cutzamala, que dota del líquido a la Ciudad de México y municipios del Estado de México, ha hecho que los negocios inviertan más de tres mil pesos a la semana en pipas para sostener su servicio. Además enfrentan la alta demanda de pipas, lo que retrasa el envío de agua a los establecimientos.

Jackeline Jiménez, de 32 años, asiste a un gimnasio de la cadena de Smart Fit en la colonia Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Ella ocupa las regaderas dos veces por semana, pues en su casa el suministro de agua no es constante.

A mediados de enero, la cadena de gimnasios suspendió el servicio de regaderas durante dos días por la falta de agua. “La mitad de la semana me baño en el gimnasio y la otra mitad en mi casa. En mi casa es donde sí ha bajado mucho el suministro de agua”, dijo a El Sol de México.

En esta colonia de la alcaldía Gustavo A. Madero el suministro de agua inicia a las 7:00 y termina a las 11:00 horas. La fuente de abastecimiento son los pozos, no dependen del Cutzamala.

Grupo Sports World, una cadena de gimnasios que tiene sucursales en alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, cerró un par de días su alberca ubicada en la Torre de Manacar, en Insurgentes Sur, y esta semana anunció la suspensión de regaderas en todos sus clubes.

Y aunque asegura que compensan la falta de agua con servicio de pipas, recordó que “la prioridad en abastecimiento son hospitales y escuelas”.

En un correo que envió a todos sus socios explicó que las regaderas de presión quedaron suspendidas por su alto consumo de agua.

“Monitorearemos continuamente el nivel de agua del club a fin de compensar con pipas el agua faltante. Si al monitorear detectamos riesgo para proveer servicios básicos, suspenderemos el acceso a regaderas, vapor y alberca”, es el mensaje que recibieron los socios.

La cadena sugirió tomar baños que no excedan los cinco minutos, no dejar correr el agua al lavarse los dientes y cerrar la llave cuando se rasuran.

Este diario asistió a la sucursal de la Torre Manacar, en la alcaldía Benito Juárez, en donde personal confirmó que a pesar de la restricción de regaderas, no han tenido baja en clientes. Esta sucursal está en la colonia Insurgentes Mixcoac, donde según datos de Sacmex, el suministro es continuo.

En México no hay datos disponibles sobre el gasto de agua en un negocio de este tipo. En España, este problema también se vivió; las estimaciones de la Asociación de Empresas de Clubs Catalanes de Fitness (Adecaf) de España, calculan que una persona gasta alrededor de 40 litros en la regadera de un gimnasio.

Los recortes de agua también afectaron albercas y escuelas de natación, que han tenido que cerrar por la falta del líquido, como el Centro Acuático Azcapotzalco, que está en la colonia Santa Bárbara en la alcaldía Azcapotzalco, que anunció la suspensión del servicio solo el 27 de enero por la falta de agua.

Foto: Aabye Vargas /El Sol de México

“Estimado usuario: Te informamos que por falta de agua suspenderemos actividades. Lamentamos los inconvenientes que esto ocasiona”, informó el centro acuático en sus redes sociales. En esta colonia el envío de agua por parte de Sacmex es de 7:00 a 13:00 horas

La escuela de natación Swim-In está en la colonia Del Valle, en la Benito Juárez, una zona en donde la escasez de agua aún no se agudiza. De acuerdo con Carlos Cárdenas, coordinador de la escuela, el negocio necesita 20 mil litros de agua a la semana para poder brindar servicios.

Pero este año la situación cambió, pues desde el 10 de enero el negocio ubicado en la calle Amores 1431 recibe muy poca agua, y lo sabe porque la cisterna de 10 mil litros sólo alcanza a llenarse a un cuarto de su capacidad, por lo que invierten tres mil 200 pesos a la semana en dos pipas de 10 mil litros. El abastecimiento de agua por parte de Sacmex inicia a las 5:00 y termina a las 13:00 horas.

“Sí habían tenido este gasto (los dueños de Swim-In), pero en los meses de abril y mayo, nunca en estas fechas. Todo ha funcionado normal, no ha afectado en el servicio, pero sí te pega un poco en las ganancias (la renta de pipas)”, dijo Carlos Cárdenas.

Rango Kids, otra escuela de natación ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la colonia Flor de María, señaló que fue notificada por autoridades de la alcaldía sobre algunos recortes de agua en la colonia, por lo que no “garantiza” el servicio en los próximos días.

“Pues hasta ahora no hemos tenido problemas. Tenemos noticias de que van a haber cortes de agua y no podemos garantizar que en un futuro no nos afecte”, dijo la asistente de la escuela Rango Kids.

En la colonia Flor de María, en Álvaro Obregón, el suministro es de 6:00 a las 19:00 horas. Estas colonias se abastecen del Sistema Cutzamala y pozos.