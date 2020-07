Ante pandemia, migrantes reciben apoyo de MSF y Casa Tochán en CDMX

A sus 33 años, el destino parece hacerle jugarretas a Javier, que hace más de un año salió de Honduras hacia México para solicitar refugio en nuestro país. La pandemia lo trajo de un lado a otro, una vez que obtuvo su visa humanitaria en Chiapas decidió permanecer en Guadalajara, Jalisco, pero se quedó sin trabajo, de ahí se fue a Acatic, a Zapopan y por último la Ciudad de México, donde en estos momentos su morada es la Casa Tochán.

Javier era parte de la oposición en Honduras, pero el acoso llegó a tal grado que decidió abandonar su país solo en la primera caravana que se dirigía hacia Estados Unidos. El sueño americano parecía inalcansable, por lo que solicitó refugio en México y hace siete meses empezó sus trámites en Guadalajara.

Ahí consiguió trabajo y cuando parecía que la suerte estaba de su lado, la llegada del Covid-19 en forma de pandemia provocó el cierre del lugar donde laboraba. Acatic fue la siguiente parada, después Zapopan, los ahorros fueron insuficientes, amigos y conocidos se solidarizaron con él, pero el encontrarse con pocos recursos y sin un lugar donde vivir lo hicieron desesperarse al grado tal de trasladarse a la capital mexicana para solicitar al consulado de Honduras su retorno.

En entrevista con El Sol de México platica que las autoridades de su país le dieron la espalda: “No tuve respuesta de ellos, me dijeron que por mi estatus migratorio lo que me tocaba hacer era entregarme o pedir mi retorno voluntario a las autoridades migratorias de México”.

¿Te entregaste?, se le cuestionó y respondió: “No… no lo hice porque en eso llegué aquí a Casa Tochán, y pues ellos me dijeron que podía seguir con mi trámite de refugio aquí, en la Ciudad de México, sólo que tenía que pedir el traslado de Guadalajara para acá”.

Destaca que en este momento busca oportunidades de trabajo: “Sí estoy viendo qué oportunidades se me pueden dar por la Ciudad de México, pues sí me tocó quedar a la deriva en Guadalajara, porque casi la mayoría de empresas cerraron, me tocó quedarme sin trabajo porque donde estaba también cerró y pues sí se puso muy compleja esa situación, porque me tocó estar como tres meses sobreviviendo sin trabajar y yendo de un lugar a otro”.

APOYO GENEROSO

En el paso hacia su destino, ya sea Estados Unidos o México, esta población recibe apoyo de organizaciones civiles como Casa Tochán que les da alojamiento y asesoría legal por tres meses (en lo que arreglan sus papeles y encuentran trabajo), o el caso de Médicos Sin Fronteras que apoyan de manera sicológica a quienes hayan sufrido maltrato durante su trayecto.

CASA TOCHÁN

Gabriela Hernández, directora de este centro que en estos momentos alberga a 20 migrantes centroamericanos, declara a esta diario: "Las personas que llegan aquí son más solicitantes de refugios que migrantes de paso... Generalmente las personas solicitan refugio porque ya se dieron cuenta, más en este momento, que está muy difícil avanzar hacia la frontera, también están cerrados los albergues que dan apoyo. No, ningún albergue está funcionando, ni federal ni local, ni estatal".

Comenta que en esta casa estuvo refugiada en la década de los 80 la guatemalteca Rigoberta Menchú, quien resultó Premio Nobel de la Paz en 1992,

Explica que desde marzo pasado tuvieron que cerrar el albergue y esperar a que acabe la pandemia, sin embargo, tuvieron que abrir el 1 de julio porque varios de los migrantes que se quedaron ya tenían establecido fecha y lugar de trabajo y no podían faltar a sus compromisos.

Es por eso que Médicos Sin Fronteras los asesoró y les dijo que los que salen a trabajar deben estar aparte de los que no salen.

MÉDICOS SIN FRONTERAS

Históricamente la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) se han encargado de un Centro de Atención Integral (CAI) en la Ciudad de México que da servicio a migrantes víctimas de tortura, violencia extrema, maltratos graves y que tienen secuelas importantes y necesitan apoyo psicológico. Además también van a los albergues a capacitar a los encargados y a los migrantes sobre medidas preventivas contra el Covid-19.

Antonino Caradonna, coordinador de Terreno del programa Mi gran pez, de MSF, detalla en entrevista: "Tenemos a psiquiatras que evalúan los casos de los migrantes y de manera integral, con el apoyo de otras áreas, como la de trabajo social, se encarga básicamente de dar todas las herramientas necesarias para que esas personas migrantes puedan alrededor de un tiempo regresar a su vida, su camino y a programar su futuro".

Menciona el caso de los los migrantes LGBT+ a quienes se les hace sentir aceptados y queridos.

Actualmente trabajan en 15 albergues, hoteles y hostales donde se encuentran los migrantes.