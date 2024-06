Apenas 5 de 80 rutas en CDMX aplican el programa Viaja Segura

Aunque el programa Viaja Segura está por cumplir un año, el próximo 6 de julio, sólo cinco de las 80 rutas concesionadas que operan en la CdMx, se han sumado a él.

Además, la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi) aún no cuenta con datos sobre el programa, por lo cual iniciará con visitas de campo y encuestas para conocer sus avances, el número de usuarias beneficiadas y cómo cada ruta ha optado por aplicar las unidades exclusivas para mujeres e infancias.

“Estamos en el proceso de hacer avistamientos en campo para conocer la información tanto de cuántos pasajeros lo están utilizando, qué rutas y cómo están funcionando y vamos a hacer una encuesta que está en proceso”, indicó Fernanda Rivera, directora general de licencias y operación de transporte vehicular.

Desde julio del año pasado, la Semovi ha capacitado a 600 choferes, delos cuales 117 trabajan en las cinco rutas rosas

De las cinco rutas que ya forman parte del proyecto, destinado a evitar el acoso y violencia de género, sólo una ha destinado dos autobuses para que operen en jornadas completas.

Afuera del Metro Tacubaya, de la Línea 9 del Metro, se encuentra la ruta cinco, que va desde este punto hasta la UAM Cuajimalpa, un trayecto de 14 kilómetros, y que tiene una duración de más de una hora y media.

De acuerdo con Luciano Rodríguez, director de esa ruta, comenzaron con el servicio hace un año, con capacitación de la Semovi, debido a solicitudes de las usuarias.

“Hicimos mesas de trabajo y cursos por el tema del acoso sexual en la ruta. Ellos (Semovi) nos dieron unos pegotes y lonas, y se hizo una inauguración. Vimos que si se ocupaba mucho, porque tenemos muchas usuarias que van a oficinas y escuelas, y hemos dejado de dos a tres camiones de descanso de tiempo completo”, comentó.

Los horarios de estas unidades exclusivas es de 5:30 a las 21:00 horas. Y cada camión da siete vueltas completas de Tacubaya a la UAM.

A petición de las usuarias, la ruta no sólo ha colocado lonas rosas en las partes delanteras de los camiones para que sean identificados, sino que en el mismo andén se ha colocado una lona que ubica el punto de salida de las unidades.

El 50 por ciento de los viajes en transporte público concesionado son realizados por mujeres / Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Servicio exclusivo para mujeres. ¿Por qué existe el servicio exclusivo? Porque 9 de cada 10 mujeres han sido victimas de acoso sexual en el transporte público”, se puede leer en las lonas.

Esto ha originado que dentro de estas unidades no haya quejas de acoso; sin embargo, en los camiones mixtos sólo se tiene la orden de bajar al usuario que esté acosando a las pasajeras.

Conducir estas unidades también representan un beneficio para los choferes, quienes se ofrecen a manejarlas, ya que al ser camiones de descanso, representan tiempo y paga extra, lo que se ha representado un incentivo.

“Todos tenemos que manejar las unidades para mujeres. Nos van agendando. Podemos dar hasta tres vueltas completas. Y esta bien, porque antes teníamos quejas de que tocaban a las pasajeras, les decían piropos o las molestaban otros usuarios… Ahorita ya no nos dicen nada de eso”, refirió Alfredo Conde, quien lleva 23 años como chofer.

En tanto, las rutas 43, 66, 70 y ahora la 46 destinan una unidad para un servicio de dos a cuatro horas al día.

Antes teníamos quejas de que tocaban a las pasajeras, les decían piropos olas molestaban. Ahorita ya no nos dicen nada de eso

Alfredo Conde, Conductor

Falla difusión

El 18 de junio, la Semovi anunció que la ruta 46 era la más nueva al sumarse al programa Viaja Segura. Sin embargo, en un recorrido por El Sol de México, operadores de los autobuses informaron que llevan varios meses colocando una vez por día una manta rosa a una unidad, que solo realiza una vuelta.

“Ve nuestra lona, ya está muy desgastada. Diario se le pone a una de nuestras unidades la lona y da una vuelta a Jalpa y regresa al Metro. Solo subimos a mujeres y niños”, comentó el checador de la ruta.

Sin embargo, debido al único viaje que realizan, usuarias no se han enterado del servicio.

“Llevo tres años usando esta ruta y apenas me enteré de qué hay el servicio. Siempre subo a las 7:00 más o menos, y nunca he visto el camión, si supiera de sus horarios si lo usaría porque me da más seguridad ir con mujeres”, comentó Jaqueline, quien se dirige todos los días de Tacubaya a Álvaro Obregón.

Por otro lado Marlén, quien también es usuaria, abordó la unidad rosa sin darse cuenta.

“Me subí porque era el único camión que pasaba. No sabía que había servicio de mujeres, pero puedo decir que mi viaje fue muy tranquilo y estuvo bien, pero ya sé por qué fue”, señaló.