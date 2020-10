Aplicarán tamizaje por Covid-19 a 134 mil comerciantes en Iztapalapa

Desde este jueves y hasta mediados de noviembre, 134 mil comerciantes de mercados, tianguis y concentraciones en Iztapalapa serán sometidos a tamizajes para ubicar casos posibles de Covid-19 y prevenir contagios, anunció su alcaldesa, Clara Brugada.

La funcionaria presentó el programa “Vigilancia Epidemiológica Universal en el Comercio Popular”, junto con Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico, en donde ratificó que el 2 de noviembre no se abrirán los panteones de la demarcación, que no se autorizará la celebración de fiestas populares por el Día de Muertos y Halloween, y recomendó a los padres de familia no sacar a sus hijos a pedir su “calaverita”.

En las instalaciones del Mercado Juan de la Barrera, las autoridades capitalinas y locales cerraron filas para lograr acorralar al coronavirus y evitar su propagación en esos lugares de abasto.

El secretario de Desarrollo Económico recomendó a los comerciantes no bajar la guardia, estar siempre alertas, que sigan con el uso del cubrebocas, las caretas, guantes, aplicación de gel antibacterial y guardar la sana distancia a la hora de vender sus productos.

Reconoció que algunas medidas aplicadas exitosamente en dicha alcaldía durante la pandemia han sido replicadas en otras jurisdicciones de la Ciudad de México.

En su oportunidad, la alcaldesa recordó que de junio a la fecha se registró una reducción en la incidencia de Cóvid.19 en la jurisdicción, pero que es necesario que población esté atenta, siga con las reglas sanitarias para evitar un repunte de dicha enfermedad, de la cual se tienen en este momento 729 casos activos.

Apuntó que un porcentaje de quienes padecen esa enfermedad son comerciantes, por eso era importante enfocar los esfuerzos preventivos con ellos y recordó que en la demarcación hay 20 mercados populares, 354 tianguis y 120 concentraciones a los que acuden 350 mil clientes aproximadamente por semana.

Agregó que se tienen contabilizados 134 mil comerciantes, los cuales serán atendidos por 360 empleados de la alcaldía, quienes cuentan con la capacitación necesaria para hacer el tamizaje.

El programa se aplicará en 13 zonas y se estima terminar de revisar al total de los vendedores de mercados, concentraciones y tianguis, a mediados del próximo mes y a quienes sea necesario aplicar las pruebas, así se hará.

La alcaldesa apuntó que en todo momento se está en alerta ante un eventual brote mayor de Covid-19. “Necesitamos ganar tiempo en lo que llega la vacuna para el Covid-19 y prevenir que crezcan los casos de aquí a diciembre”, planteó Brugada Molina.

Finalmente, recordó que desde hace dos meses se aplica un programa de control epidemiológico en el comercio popular de Iztapalapa en el que se han visitado a la fecha 110 espacios comerciales, entre tianguis y mercados públicos y populares, se revisaron a 37 mil comerciantes y se ubicaron 563 casos sospechosos.

