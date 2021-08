Apoyo para sordos, pide la pequeña Valeria al gobierno de Sheinbaum

Valeria tiene 12 años, es parte de los más de dos millones de sordos que hay en México, y para continuar con sus estudios pelea ante tribunales que el Gobierno de la Ciudad de México le otorgue el apoyo de útiles escolares y de uniformes que entrega a los estudiantes de su edad, pero que le ha negado por ser alumna en una escuela especial para su discapacidad que no pertenece al sector público.

Su padre, el señor Héctor, explica que la menor va a una institución privada porque en la capital del país la autoridad educativa no ofrece escuelas bilingües donde los maestros enseñen el lenguaje de señas y el idioma español.

La Secretaría de Educación Pública ofrece a través Coordinación de Educación Especial clases a menores con diversas discapacidades, pero no lo hace de manera especializada, donde sólo se dé clases a alumnos con problemas auditivos.

El señor Héctor se unió a varios padres de familia de la escuela de Valeria para solicitar los recursos, incluso llegó ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante las audiencias públicas que ofrecía presencialmente a las 6 de la mañana en noviembre de 2019. En esa ocasión la mandataria dio el visto bueno para que a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) le dieran el apoyo, mismo que fue rechazado por la dependencia, ya que las leyes son claras, sólo se dan los recursos a los alumnos que estudien en escuelas del sector público.

De ahí, se dirigió a la Copred (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México), pero la respuesta fue que sólo atendería su caso y no de manera colectiva, por lo que decidió acudir al Instituto federal de Defensoría Pública.

En ese momento los otros padres de familia desistieron de seguir la petición, por lo que la familia de Valeria decidió ir en solitario acompañada de un abogado que tramitara su solicitud.

Don Héctor en entrevista con El Sol de México comentó que le pareció discriminatorio que su hija no pudiera acceder a este apoyo: "Lo primero que pensé es que había discriminación (…) El gobierno está obligado a proveerte todos los recursos necesarios para ofrecer educación, pero no hay escuelas para niños sordos, porque no hay modelo bilingüe y por una parte cuando se lo pedimos como un ajuste razonable al gobierno de la Ciudad de México nos dicen que no".

Julio Salgado, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública y quien lleva el caso de Valeria ante los tribunales, explicó que un Tribunal Colegiado de Circuito ya falló en favor de la menor en el que se pide a las autoridades capitalinas "se otorgue un apoyo de carácter económico lo suficiente para afrontar las cargas económicas que genera su situación particular, pero además se resuelve el brindar un apoyo de carácter educativo para ayudarla a su integración plena a la sociedad. Y por último también se concede un apoyo de carácter psicológico que se dice debe ser adecuado para su salud".

El abogado Salgado dijo que en el litigio la Sibiso presento un recurso en contra de la resolución, pero fue desechada y aún no responde a la orden del juez, por lo que podría entrar en desacato.

VALERIA BUSCA AYUDAR A OTROS SORDOS

Sin embargo, el litigio continúa porque, a petición de Valeria, se impugnaron las dos leyes que ofrecen tanto el apoyo para uniformes como el de útiles escolares con el propósito de que sus amigos de la escuela también puedan acceder a ellos.

Su padre señala que la menor estaba feliz cuando le comentaron que por su caso se habían sentado las bases jurídicas para que otras niñas sordas accedieran a este tipo de apoyos. Y ahora su familia promueve que estas leyes dejen de ser discriminatorias y puedan acceder a ellas otros menores.

PROMUEVEN LEYES EN FAVOR DE SORDOS

En enero de 2018 la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la instalación de una escuela especial de lenguaje de señas y español para sordos que quedaría lista ese mismo año, sin embargo, con el proceso electoral y el cambio de gobierno, esto no se llevó a cabo.

La Cámara de Diputados aprobó el 10 de febrero pasado un dictamen para que en el caso de niñas, niños y adolescentes sordos o sordociegos, las autoridades de los tres niveles de gobierno garanticen que la educación que reciban sea bilingüe, apropiada a las necesidades de cada uno y con apego a su identidad cultural.

En el dictamen, que fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales, se destaca que la Secretaría de Educación Pública también proporcionará a los estudiantes con discapacidad educación bilingüe en lengua de señas mexicana.

Explica se deberán realizar los ajustes que se requieran en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos para facilitar su formación.

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Laura Barrera Fortoul (PRI), cita a la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica en relación a que en México existen 2.4 millones de sordos, de los cuales más de 84 mil son menores de 14 años; de ellos, 46 por ciento (36,640), no asiste a la escuela, sumándose a los más de 124 mil jóvenes sordos de 15 a 29 años, de los cuales 28 por ciento (34,720) no tuvo ningún tipo de educación.