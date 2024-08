Maratón CDMX 2024: sigue el paso de los corredores desde la app

Miles de corredores participarán en el XLI Maratón de la Ciudad de México que se llevará a cabo el 25 agosto. La competencia deportiva, que tiene una ruta de 42 kilómetros, dará inicio en el Estadio Olímpico Universitario y terminará en el Zócalo capitalino.

Si este año planeas correr en el Maratón CDMX o quieres seguir el paso de alguno de los participantes para darle apoyo, existe una manera en que no los perderás durante el recorrido.

Se trata de la App Maratón CDMX Telcel, una herramienta con la que podrás seguir el recorrido de los participantes en vivo, desde la ubicación en la que se encuentran hasta el tiempo con el finalizaron la carrera. Lo mejor, es que no es necesario que los participantes lleven su teléfono durante el recorrido.

Doble Vía Carrera de Hello Kitty en CDMX: fechas, inscripciones y todo lo que necesitas saber

¿Cómo funciona la App Maratón CDMX Telcel?

El primer paso para utilizarla es descargar la App Maratón CDMX Telcel en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Está disponible para sistema operativo iOs desde la App Store o para Android a través de Google Play.

La app funciona gracias a un chip que se le da a los corredores antes de que inicie la carrera, por lo que no es necesario que lleven su teléfono celular. Además, esta misma tecnología es la que permite medir los tiempos de los corredores.

También puedes leer: Barbie Run 2024 en CDMX: lo que debes saber de la carrera

Cuando hayas descargado la aplicación solo sigue las siguientes indicaciones:

Ingresa a la app.

En la parte superior derecha da clic en el ícono de dos personas.

Después selecciona "Buscar participantes" y escribe el nombre (tal como se registró) del corredor que vas a apoyar, también puedes encontrarlo con su número de corredor o utilizando el código QR de su perfil.

Al seleccionar el botón de "Live Tracking" puedes consultar su progreso en vivo. Tú ubicación o la del corredor que buscas aparecerá en un mapa.

Mapa de seguimiento de corredores. | Captura de pantalla app Maratón CDMX

En caso de que no asistas, recuerda que el Maratón de CDMX se llevará a cabo el domingo 25 de agosto de 2024; mientras que los banderazos de salida serán a las 5:45 y las 6:30, según el grupo, así que no olvides activar la alarma para no perderte ningún detalle.

¿Cuál es la ruta del Maratón CDMX?

El Maratón de la CDMX comenzará en el Estadio Olímpico Universitario y seguirá por diez kilómetros cerca de la Glorieta de Insurgentes, ubicada en la avenida Insurgentes.

Después, la ruta continuará por el Parque España, Castillo de Chapultepec y el museo Soumaya, así que durante su trayecto los corredores pasarán por algunos monumentos emblemáticos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además, la ruta del Maratón CDMX pasará por Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, Avenida Juárez, el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, para que al final del recorrido los competidores lleguen al Zócalo de la Ciudad de México.