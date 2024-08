Aprueban nueva sede de la COMAR

Acinco días de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) abrió su nueva sede en la alcaldía Iztapalapa, los migrantes comienzan a pasar la voz para difundir su ubicación.

Aunque, según la dependencia, el primer contacto debe hacerse a través de sus oficinas ubicadas en Naucalpan, según trabajadores del lugar, diariamente hasta 90 personas acuden a la colonia Granjas para obtener informes sobre el trámite que les permite radicar en la ciudad y conseguir empleo.

El lunes, la Comar regresó a la CdMx tras cerrar más de dos meses sus oficinas ubicadas en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, y frenar su instalación en la Miguel Hidalgo, donde colonos mostraron su inconformidad con los campamentos de migrantes.

En Iztapalapa, la reubicación significa una oportunidad para los vecinos, quienes afirman que con el flujo de personas podrán reactivar la economía de la zona.

“Se ha visto la diversificación, hay rusos, haitianos, colombianos, venezolanos, pero todo ha estado muy tranquilo y a nosotros nos beneficia con las ventas”, indicó Israel Reyes, dueño de una papelería ubicada a un costado de la Comar.

“Hay un poco de miedo por parte de algunos vecinos pero la verdad es que los migrantes no molestan y se comportan muy bien. Ese edificio es del ISSSTE y desde hace cuatro años no estaba habitado, ahorita con esto ya se ve más viva la calle y hay más actividad económica”, subrayó.

En la fonda Mi cocina Favorita, trabajadores y dueños del negocio expresaron que la reubicación les ayuda a tener ventajas ya que los migrantes consumen su comida cuando asisten a realizar sus trámites.

“Hasta el momento no hemos tenido ninguna situación incómoda, al contrario los chicos vienen a comer a la fonda, pasan rápido a ver lo de sus papeles, comen aquí y se van. Esto hasta nos beneficia porque el edificio estaba abandonado”, resaltaron.

A diferencia de la antigua sede, las filas son discretas ya que muchos migrantes todavía desconocen la nueva ubicación.

“Yo me enteré por un primo que vino ayer a preguntar. Yo ya tengo como tres meses desde la primera vez que fui a la otra sede pero no me habían mandado ningún mensaje. Y me vine para acá y me trataron bien, me dijeron que pronto me darán respuesta”, contó una mujer haitiana de 35 años, quien llegó a la Ciudad de México con su hija.

Este también es el caso de Bague René, quien llegó de Haití a la capital hace ocho meses. El viernes fue la primera vez que realiza su trámite para residir en la ciudad.

“Me gusta mucho México, por eso vengo a hacer el trámite para poder quedarme aquí. Tengo entrevista y quiero legalizarme para quedarme aquí en la CdMx. Es la primera vez que vengo aquí a la Comar”, dijo el hombre de 30 años.

“El fin de mes me van a decir cuándo me dan el papel. A veces se puede encontrar un trabajo sin papeles, pero si te pasa algo nadie se hace responsable, un amigo se cortó la mano y no puede defenderse porque no tiene los papeles y es como si no existiera en el trabajo”, señaló.

Al lugar, también llegó un grupo de migrantes cubanos, conformado por madre, padre y tres hijas.

“Nos enteramos hace una semana por compañeros que pasaron, hicimos la primera entrevista, y en una semana ya nos llegó la cita de hoy, deciden si te la dan”, manifestó la mujer de 21 años, quien llegó hace 15 días.