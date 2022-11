Ariadna Fernanda murió por intoxicación alcohólica, afirma Fiscalía de Morelos

Ariadna Fernanda, la joven que fue encontrada muerta en la autopista La Pera-Cuautla, en Morelos, falleció de una intoxicación alcohólica y broncoaspiración, aseguró la Fiscalía de Morelos.

La joven de 27 años no presentaba pruebas de violencia física ni sexual, señaló en conferencia Uriel Carmona, fiscal del Estado.

"No podemos decir de modo responsable que Ariadna haya sido privada de la vida dentro del estado de Morelos. Pudo haber sido en la CDMX y trasladada sin vida", afirmó el fiscal.

Ariadna fue encontrada sin vida el pasado 30 de octubre por un par de ciclistas en la carretera La Pera-Cuautla, en el estado de Morelos.

De acuerdo con autoridades de Morelos, la autopsia arrojó que Ariadna presentaba un nivel de alcohol seis veces mayor de lo que se espera de una persona en estado de ebriedad.

"Forensemente, hasta este punto la necropsia no es coincidente con un feminicidio, pero vamos a agotar toda la investigación para descartar esa posibilidad”, señaló Carmona

“Debemos ser muy serios en que los estudios forenses no corresponden a una privación de la vida en un hecho doloso. No podemos ahorita construir una teoría de un caso porque los datos jurídicamente y científicamente todavía no son suficientes para construir una hipótesis con sustento legal", aseveró.

Las personas que estuvieron con ella, señalan las autoridades, refirieron que no se dieron cuenta del momento en que Ariadna se fue del lugar donde se encontraban ni recuerdan si tomó o no un taxi.

La Fiscalía descartó la presencia de drogas en el cuerpo de Ariadna.