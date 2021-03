Ascienden a mil 571 mujeres policías

Claudia Sheinbaum y Omar Garcia Harfuch, jefa de Gobierno y secretario de Seguridad Ciudadana locales, respectivamente, entregaron de manera simbólica mil 571 ascensos a mujeres policías capitalinas, que son parte del grupo Atenea, destinado a la contención de manifestaciones.

Durante una ceremonia efectuada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la funcionaria ratificó que su administración no resuelve los conflictos sociales con el uso de la fuerza, sino con el diálogo y la atención a las causas.

“Cuando hemos visto estas manifestaciones violentas, y cuando yo repito y repito, que no se puede utilizar la fuerza y el abuso policial como la solución de los problemas, es porque incluso en esas circunstancias lo que están buscando en el fondo es denostar a la policía de la Ciudad de México y eso no lo vamos a permitir”, advirtió Sheinbaum Pardo.

Resaltó que la entrega de ascensos no es algo menor, porque es un reconocimiento a la labor de las mujeres policías con lo que se muestra no sólo a la ciudad sino al mundo entero que frente a estas acciones "tenemos a una corporación preparada, profesional, que contiene y que no reprime".