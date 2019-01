Así es el modus operandi para secuestrar a mujeres en Metro de la CDMX

En los últimos días, a través de redes sociales, mujeres han presentado varias denuncias por intento de secuestro en las inmediaciones del Metro de la Ciudad de México, por lo cual instaron a las autoridades a tomar medidas.

Uno de los más recientes casos es el de Zúe Velenzuela, quien por medio de redes sociales explicó que el 16 de enero, saliendo del Metro Coyoacán, alrededor de las 22:30, un hombre de aproximadamente 40 años intentó llevársela.

"Un hombre de alrededor de 40 años aproximadamente se acercó y me preguntó 'señorita con todo respecto quiero hacerle dos preguntas', intentando tocarme y de inmediato voltee a verlo con cara de desconfianza y respondí que no traía reloj y celular. De inmediato, me tomó con fuerza del brazo 'no te hagas pendeja dame el celular' me negué a entregarlo pues lo traía guardado en mi mochila"...

"Empecé a pedir ayuda (gritando), a lo lejos veía un chico que traía audífonos, pero al ver el forcejeo se acerca y le expliqué que me querían robar mis pertenencia ,pero mi agresor empezó a decir que me conocía y que 'estaba haciendo un berrinche' y me decía 'ya vámonos para la casa'. Ante mi cara de pánico y casi tirada en el suelo, el chico pidió auxilio a unos porteros cercanos a los edificios de la zona y llegan a auxiliar".

"Me asignaron un precio"

Detalló que a su agresor lo estaban esperando en un coche, a unos pasos del metro, y al no poder quitarle sus pertenecías intentó llevarla al coche donde estaban dos personas más, pero llegaron más personas al lugar, por lo que el agresor decidió caminar hacia el coche y huir.

Otro caso similar es el de Diana, quien detalló que el 15 de enero, afuera de Metro Mixcoac, dos sujetos a bordo de un Jeta color blanco trataron de secuestrarla.

“Yo iba saliendo del Metro Mixcoac, traía mis audífonos, vi que dos tipos en un Jeta color blanco se me quedaron viendo, yo traía mis lentes de sol y pude ver sus gestos, se codearon y dijeron algo como de por ella 50. De inmediato comencé a corre hacia el metro”.

Grace, fue una de las primeras en denunciar un intento de secuestro en las inmediaciones del Metro Chabacano, su caso sucedió el 12 de enero, detalló que varias personas la interceptaron en las escaleras y la rodearon.

"¡Camara llevátela!"

"Justo detrás de las escalera me detengo a hacer mis cosas y fue cuando sentí a dos personas, cuando me levanté, vi a otros dos a lado mío, uno de ellos era mujer, se empezaron a cerrar, me hicieron bolita y uno le dijo al otro mira 'por esta creo sí nos dan un 20', y dijeron camara llévatela”.

Al menos en cinco estaciones del Metro (Mixcoac, Chabacano, Coyoacán, Polanco y Barranca del Muerto) se ha presentado casos de intento de secuestro.

Al compartir su caso en redes sociales, las jóvenes se dieron cuenta de que sus casos eran similares, se percataron de que el modus operandi era el mismo, por lo que alertaron a las demás mujeres a prestar atención en los detalles cuando están cerca del Metro.

Nos asignan como un precio, nos acorralan e intentan subirnos a coches