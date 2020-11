Así se realizan las pruebas rápidas de Covid-19 en macro kioscos de CDMX

Una hora puede tomar a una persona cumplir con todo el proceso para aplicarse una prueba rápida en uno de los 26 macro kioscos que instaló el gobierno de la Ciudad de México este viernes en las explanadas de las alcaldías y salidas de estaciones del Metro. Si bien la toma de la muestra dura aproximadamente cinco minutos, el protocolo establecido se extiende debido a las filas, el estudio epidemiológico que se aplica y la espera del resultado.

En el macro kiosco instalado en la salida norponiente de la estación Etiopía de la Línea 3 del Metro, la gente esperó en promedio media hora en la fila para llegar a la carpa en donde se aplica un estudio epidemiológico. El interrogatorio se extiende por 15 minutos y en él se recaban datos personales y de contacto, síntomas, si tuvo contacto con una persona positiva de Covid-19, si tiene comorbilidades, entre otra información.

Una vez concluido el estudio epidemiológico, la persona pasa a la segunda carpa donde se aplican las pruebas rápidas de antígeno. A diferencia de las pruebas PCR, en las pruebas rápidas se usa solamente un hisopo nasal. Transcurridos los cinco minutos que suele tardar el proceso, la persona pasa a un área de espera. Pasados 20 minutos en promedio se le entrega el resultado. En total cumplir con el protocolo lleva poco más de una hora.

De acuerdo con la directora de la Jurisdicción Sanitaria Benito Juárez, Mónica Ramírez Vargas, cuando una persona sale negativa, se le proporciona información sobre las medidas sanitarias y de prevención de contagios. En cambio, cuando su resultado es positivo de Covid-19, hay dos opciones: si tiene síntomas leves o es asintomática, se le recomienda aislamiento domiciliario durante 14 días y seguimiento por parte de personal médico.

En el caso de la persona con resultado positivo y síntomas leves no pueda cumplir con el aislamiento, se le hace una transferencia al módulo de atención temprana de Citibanamex, como ocurrió este viernes en el macro kiosco Etiopía con una mujer que temía contagiar a los familiares con los que vive. El traslado se hace en un vehículo oficial, ya que los ciudadanos no pueden ingresar a este espacio por sus propios medios, sino que tienen que ir referidos por una institución de salud.

En el caso de pacientes que requieran hospitalización, también se hace la canalización a través de vehículos oficiales.

De acuerdo con la doctora Ramírez Vargas el objetivo de esta estrategia de aplicar pruebas rápidas de manera masiva "es cortar las cadenas de contagio, porque al saber inmediatamente que la persona es positiva, puede resguardarse, porque a veces cuando se toman las pruebas PCR, la persona no tenía síntomas se iba al mercado, a la tienda o a reuniones" y contagia a otras. "Al saber que es positiva de inmediato le recomendamos el resguardo o incluso el traslado. La Ciudad de México es la primera entidad que hace este tipo de pruebas”, comentó en entrevista.

Detalló que contemplando el tiempo que lleva cumplir con todo el proceso, desde el estudio epidemiológico hasta la espera y entrega del resultado, y con jornadas de trabajo de 9:00 a 14:00 horas, al día estarán haciendo en promedio 150 pruebas rápidas, sin embargo, apuntó que en caso de que se requieran más, tienen el stock suficiente en la Jurisdicción Sanitaria de Benito Juárez para solicitar más.

Desde este viernes el gobierno capitalino inició la aplicación de pruebas rápidas. Con una inversión de 40 millones de pesos se adquirieron 255 mil pruebas a la empresa alemana Abbott. Con esta adquisición, de acuerdo con el director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, se espera llegar a aplicar 10 mil pruebas diarias en los 26 macro kioscos, 117 Centro de Salud y los 57 kiosco en las 158 colonias prioritarias en los que se hacen pruebas PCR.

Pruebas rápidas, un alivio

Para el señor José Horacio Castell Reyes, de 56 años de edad y vecino de la alcaldía Benito Juárez, la instalación de estos kioscos para aplica pruebas rápidas es un alivio para las personas que creen tener el virus y que no pueden pagar una prueba en un laboratorio privado. Mientras esperaba el resultado de su prueba contó en entrevista que en los últimos días presentó un dolor de cabeza intenso y constante, por lo que empezó a temer que estuviera contagiado de Covid-19.

"Quise venir a hacer la prueba para precisamente descartar, porque como estoy con la familia, quise descartar una posibilidad de contagio. Estoy contento por eso, que haya un lugar donde pueda uno acudir de manera gratuita, sobre todo ahorita que no he tenido trabajo y no cuento con los medios para pagar pruebas en laboratorios privados. Tener un sitio donde pueda uno despejar ese tipo de dudas (de si tiene o no el virus) es muy bueno".

Mientras platicaba con El Sol de México, el señor Horacio fue llamado a través de un megáfono para que pasara a recoger el resultado de su prueba. Una vez de regreso, con un papel en la mano soltó un: "afortunadamente me fue bien, gracias a Dios salió negativa, que era lo que yo quería saber, estaba yo preocupado, aparte de que me sentía mal, imagínese echarle más angustia. Esto es un respiro porque conviví con mi madre, con mi hija y mis hermanos".

Luego de transcurrida una hora, desde que llegó a formarse hasta el resultado de su prueba, el señor Horacio dice: "lo recomiendo al 100 por ciento, sin embargo, creo que hay condicionantes, una es que (las personas que vengan) sí tengan síntomas o sospecha de que pudieran tener la enfermedad, que no venga la gente como si fuera turismo de salud, no sería justo que gente que se siente bien le quite la posibilidad de una prueba a alguien que tiene síntomas".

Ubicación de los macro quioscos

Esta es la ubicación de los macro kioscos donde desde este viernes se harán pruebas rápidas de lunes a sábado de 9:00 a 14:00 horas:





Álvaro Obregón

Lugar: San Ángel (Casa de Cultura Jaime Sabines)

Colonia: San Ángel

Ubicación: Avenida Revolución, entre calle Madero y calle Dr. Gálvez. C.P. 01000

Lugar: Explanada de la alcaldía

Colonia: Tolteca

Ubicación: Calle Canario esquina Calle 10. C.P. 01150





Azcapotzalco

Lugar: Explanada de la alcaldía

Colonia: Centro Azcapotzalco

Ubicación: Calle Castilla Oriente esquina avenida 22 de Febrero. C.P. 02008





Benito Juárez

Lugar: Explanada del Metro Etiopía

Colonia: Narvarte Poniente

Ubicación: Eje 1 Poniente Xola esquina avenida Cuauhtémoc. C.P. 03020

Lugar: Explanada de la alcaldía

Colonia: Santa Cruz Atoyac

Ubicación: División del Norte 1611. C.P. 03310





Coyoacán

Lugar: Explanada del Estadio Azteca

Colonia: Pedregal de Santa Úrsula Coapa

Ubicación: Calzada de Tlalpan esquina Circuito Azteca. C.P. 04730





Cuajimalpa

Lugar: Explanada de la alcaldía

Colonia: Cuajimalpa

Ubicación: Avenida Juárez esquina avenida México. C.P. 05000





Cuauhtémoc

Lugar: Plaza Pino Suárez

Colonia: Centro

Ubicación: Avenida José María Izazaga esquina José María Pino Suárez. C.P. 06080

Lugar: Explanada de la alcaldía

Colonia: Buenavista

Ubicación: Jesús García esquina Luis Donaldo Colosio. C.P. 06350





Gustavo A. Madero

Lugar: Mercado Río Blanco

Colonia: Mártires de Río Blanco

Ubicación: avenida Congreso de la Unión, entre calle Oriente 91 y Oriente 95. C.P. 07880

Lugar: Explanada de la alcaldía

Colonia: Villa Gustavo A. Madero

Ubicación: Calle 5 de febrero, entre calzada San Juan de Aragón y calle Vicente Villada. C.P. 07050





Iztacalco

Lugar: Explanada de la alcaldía

Colonia: Ramos Millán Bramadero I

Ubicación: \u0009Avenida Río Churubusco esquina avenida Té. C.P. 08000





Iztapalapa

Lugar: Camellón Las Torres

Colonia: San Lorenzo Tezonco

Ubicación: avenida Tláhuac esquina avenida Las Torres. C.P. 09790

Lugar: Explanada de la alcaldía

Colonia: San Lucas

Ubicación: Calle Aldama 63. C.P. 09000





Magdalena Contreras

Lugar: Explanada de la alcaldía

Colonia: Barranca Seca

Ubicación: Calle Álvaro Obregón esquina calle J. Moreno Salido. C.P. 10580





Miguel Hidalgo

Lugar: Explanada del Metro Tacuba

Colonia: Tacuba

Ubicación: Calzada México-Tacuba esquina avenida Aquiles Serdán. C.P. 11410

Lugar: Explanada del Metro Tacubaya

Colonia: Tacubaya

Ubicación: Avenid Jalisco esquina Parque Lira. C.P. 11870

Lugar: Explanada de la alcaldía

Colonia: Ampliación Daniel Garza

Ubicación: Avenida Parque Lira esquina Gobernador Agustín Vicente Eguía. C.P. 11860





Milpa Alta

Lugar: Explanada de la alcaldía

Colonia: Villa Milpa Alta

Ubicación: Avenida Constitución esquina Avenida México. C.P. 12000





Venustiano Carranza

Lugar: Paradero San Lázaro

Colonia: 7 de Julio

Ubicación: Avenida Eduardo Molina esquina Ignacio Zaragoza. C.P. 15390





Tláhuac

Lugar: Coordinación Territorial Miguel Hidalgo

Colonia: Miguel Hidalgo

Ubicación: calle La Gioconda esquina Francisco Peñaloza. C.P. 13200





Tlalpan

Lugar: Parque Juana de Asbaje