Visitantes quedan atrapados en juego mecánico de Six Flags [Video]

El parque de diversiones Six Flags volvió a ser tendencia en redes, luego de que algunos de sus visitantes quedaran varados en una de sus atracciones.

En lo que va del año se han registrado varias fallas en los juegos mecánicos en varias entidades, afortunadamente algunos solo han quedado en el susto.

@aall4ever #sixflagsmexico #medusa ♬ sonido original - Armando González

En esta ocasión se registró una falla en el juego mecánico de “La Medusa” de Six Flags el cual quedó atorado en la subida de la montaña.

Cabe destacar que las fallas en los juegos mecánicos de este parque de atracciones no son muy comunes debido a que siempre están al pendiente de los juegos para que no exista ningún riesgo para los asistentes.

Sociedad Juego mecánico se desploma en Metepec; rescatan a más de 20 personas atrapadas

Por medio de TikTok el usuario @aall4ever hizo viral el momento cuando uno de los convoyes del juego mecánico se detuvo mientras subía una de las pendientes del recorrido, por lo que algunos trabajadores desalojaron a los pasajeros por las escaleras de emergencia.

Debemos recordar que la mayoría de los juegos mecánicos se deben parar cuando comienza a llover y para proceder a la evacuación de las personas que se encontraban en él.

Pero entre los comentarios se dijo que ese día varios juegos fueron detenidos debido a la lluvia; los hechos de acuerdo al video se registraron el jueves 29 de junio.

Algunos internautas también comentaron que “No son fallos, se frena por seguridad”, “que meyo, ya han pasado varias cosas así en sixflags, ya no me subiría y luego después de lo de Chapultepec”, “qué horror tan caro qué cobran”, entre otros comentarios.

Responde Six Flags

Six Flags México lanzó un comunicado en el que aseguró que sus juegos mecánicos están equipados con un sistema de seguridad de alta tecnología que se activa de manera automática y segura cuando detecta alguna variación eléctrica.

“Dichos sistemas de seguridad detectaron variaciones en Medusa Steel Coaster deteniendo el ciclo en un lugar seguro, por lo que aplicamos nuestros protocolos de seguridad en el juego”, señaló el parque en un comunicado.

pic.twitter.com/oUBfcPKdOX — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) July 2, 2023

En este sentido detalló que este protocolo incluye acompañar a los visitantes hasta la estación del juego mecánico de manera segura, lo que se realizó sin ningún contratiempo.

¿Por qué se detienen los juegos mecánicos durante la lluvia?

Los juegos mecánicos durante la lluvia se suspenden por seguridad de la gente, ya que al humedecerse pueden registrar fallas.

Pero también hay un momento dónde el juego mecánico se detiene después de una lluvia debido a que los rieles están húmedos y se deben dejar secar un poco antes de volver a activarse.

Publicado originalmente en La Prensa