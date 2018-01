Atacaron a personas inocentes en Plaza Meave: Félix Trejo

Sin mediar una sola palabra, la violencia de más de una veintena de policías “sorprendió” a locatarios y compradores de Plaza Meave, la tarde del pasado 26 de diciembre, cuando un operativo que se realizaba en Plaza Victoria se extendió a la primera.

“Llegaron a golpear a todo aquel se les ponía enfrente, a saquear las vitrinas de los locatarios, como se ve en varios videos ya difundidos en redes sociales, y sin ningún aviso oficial de este allanamiento”, dijo en entrevista con El Sol de México, Félix Trejo, impulsor y administrador de Plaza Meave, ubicada, al igual que Plaza Victoria, sobre Eje Central, en el Centro Histórico.

La noche del pasado sábado, cuando se le hizo la entrevista al término de los festejos por el 25 aniversario de la plaza, Trejo contó este episodio de agresión contra “muchos de los vendedores”.

“Sabíamos que había operativo policiaco en Victoria por la supuesta venta de celulares robados. Lo que tenemos entendido es que venían persiguiendo a dos (personas) que se metieron aquí. No era revisión contra esta plaza, no había orden de eso. El allanamiento fue brutal”, agregó Trejo, cuyo liderazgo se vio formado desde que tenía 14 años, edad en la que impulsaba a “la palomilla” a jugar futbol y a boxear, para que dejaran las drogas y el alcohol.

Sentado en uno de los locales que fue atacado, en la planta baja -donde pantallas de 47 pulgadas, con un precio de diez mil pesos, aún lucían las huellas de la violencia-, Félix Trejo, de 61 años, habló de los daños físicos y materiales.

“Los policías no sólo lastimaron a un señor discapacitado”. Él, señaló a un hombre de al menos 50 años, con problemas de habla, a quien le destruyeron su vitrina donde exhibe refrescos, aguas y dulces, a la entrada de la plaza.

“Una mujer embarazada, de ocho meses, fue llevada hasta el Ministerio Público, a donde fueron trasladadas seis personas sin ninguna razón. Pegaban con los garrett. Un agente lanzó algo desde su bota y ese objeto como metálico le pegó a un locatario, del segundo nivel, que se desvaneció en el momento. Lo tuvieron que llevar a la cruz, en camilla, iba muy grave”.

Trejo señaló que la policía no permitía la entrada de los servicios médicos, entre ellos estaban dos mandos, lo que ha sido admitido por parte de Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Félix Trejo dijo que Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, no ha tenido un acercamiento con él, con quien le gustaría platicar para hacerle ver que en esta plaza no se permite la venta de nada robado. Para explicarle que sus operativos le han hecho daño a la economía de los locatarios que en 1994 tuvieron la posibilidad de comenzar una nueva forma de vida. Ya no en las calles, sino de manera reordenada, con un patrimonio que les “ha permitido incluso dar educación en escuelas particulares a muchos de los hijos de los dueños”.

Ayer se informó que al menos siete policías serán puestos a disposición de la Procuraduría capitalina para responder por acusaciones de robo al ser evidenciados en videos.