Ataques y pocas propuestas; así fue la batalla final del #DebateChilango

Purificación Carpinteyro



Los gobiernos o los partidos acuerdan la autopromoción de sus candidatos para que tengan cobertura y nosotros seamos excluidos, esa corrupción no se ha transparentado y el INE es cómplice. No hay democracia, no solo es contar los votos sino contar la verdad

El Rebsamen te está esperando, tienes sangre en las manos. Carpinteyro a Sheinbaum