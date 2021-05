Atender el rezago en Álvaro Obregón, una prioridad: Lía Limón

Lía Limón, candidata de la Alianza Va Por México, aseguró que en caso de gobernar la alcaldía Álvaro Obregón promoverá un proyecto en el que las zonas más favorecidas de la demarcación apoyen a las marginadas.

Esta es una de las distintas propuestas que ha trabajado para gobernar Álvaro Obregón. El Sol de México platicó con ella acerca de estos temas.

La alcaldía ha tenido algunos problemas con las casas afectadas por las edificaciones de la ampliación de la Línea 12, ¿qué es lo que tú propones para poder atender a estas colonias?

De entrada que le den mantenimiento (al Metro). Lo que sucedió en el Metro tiene dos elementos fundamentales: el resultado de la corrupción que hubo cuando se hizo la Línea 12, que nunca hubo un estudio previo para hacerla, y ahí déjame decirte que el presidente de la Comisión de Vigilancia que dio el visto bueno a la Línea 12 y que palomeó y dijo que no había irregularidades fue Eduardo Santillán, el hoy contendiente de Morena en Álvaro Obregón.

Y el otro tema importante fue la falta de mantenimiento, le quitaron al Metro mil 600 millones de pesos en 2019, otro tanto en 2020 y como 600 millones este año. La reducción de los recursos para el mantenimiento del Metro pues tiene repercusiones fatales, que es lo que hemos visto tanto en la corrupción como la falta de mantenimiento dio como resultado la pérdida de vidas humanas, de gente que venía regresando del trabajo y son cosas que no debieran suceder, por lo tanto, sí se debiera hacer un llamado a las autoridades para dar al Metro en general el mantenimiento que requiere.

Y en este caso lo que mencionas específicamente que es de la alcaldía Álvaro Obregón, por supuesto que debiera el Metro darle el mantenimiento que requiere, y así lo vamos exigir para que no se ponga en riesgo la vida de ni una sola persona nunca más.

Eso en el tema del sistema de transporte, pero en cuanto a los trabajos que está haciendo la Secretaría de Obras para apoyar estas casas afectadas por la construcción, ¿podría la alcaldía -si tú la gobiernas- ayudarles también?

Por supuesto, por un lado ayudar y por otro lado exigir esas obras que son obras que tienen que ver con medidas de mitigación y que están pendientes y que no se han hecho y que por supuesto que se requieren para mejorar las viviendas en esas colonias.

Justamente después del Metro nosotros lanzamos un proyecto, una propuesta de pedir que nos mandaran puntos de riesgo que hemos estado publicando en nuestra página de internet, que nos mandarán focos rojos a fin de llegar a darles atención de manera prioritaria porque es parte de la función.

¿Cómo va este trabajo?

Nos han mandado muchos puntos, entre ellos minas, ahorita aproximadamente están identificadas nueve minas abiertas, cerradas puede haber otras, pero abiertas tenemos identificadas nueve, hay también por ejemplo zonas donde los taludes por falta de desasolve se están viniendo hacia acá y ponen en riesgo a las viviendas. La geografía de Álvaro Obregón es sumamente compleja, pero hay también, por ejemplo, zonas donde abrieron para arreglar una mina, perdón, para arreglar una fuga y nos cerraron y se vuelven puntos de riesgo.

En una evaluación que hizo la Auditoría a todo el sistema que está en la alcaldía encontró que todas las denuncias ciudadanas que se enviaron a través del SUAC no han sido respondidas, ¿desde la alcaldía como podría mejorar?

No sólo son denuncias, el Sistema Único de Atención Ciudadana atiende gestiones de servicios públicos, dígase alumbrado, bacheo, mejoramiento de calles, poda de árboles, rescate de espacios públicos, es decir, es el tipo de gestiones que llegan al SUAC. Y tienen un rezago brutal como bien decías, en la auditoría se refleja que no se han atendido esas gestiones. Nosotros, para mejorar en materia de servicios públicos, haremos concretamente tres cosas: primero, llegar a atender el rezago que nos dejó Layda, que Layda no gobernó en Álvaro Obregón. Ganó y se fue a Campeche, hoy dice que Álvaro Obregón fue un accidente en su carrera política, para mí no va a ser un accidente, para mí será un honor ser la alcaldesa.

Primero, llegar y atender lo antes posible el rezago de gestiones que existen, espero que no las desaparezcan. Segundo, vamos a tener un sistema eficiente de gestión a través de una aplicación digital, que permita recibir las gestiones y un sistema que sí sea verificado, porque el problema del SUAC es que nadie les da seguimiento.

¿Cómo le vamos a dar seguimiento? a través de un esquema de semáforos, que te marque los tiempos de atención: en verde si estás a tiempo, en amarillo si te estás retrasando y en rojo si ya estás atrasado, que a mí me permita ver los avances de manera concreta y hacer un buen Gobierno.

Y vamos a tener viernes ciudadanos.

Antes se tenían y se cancelaron y se cancelaron cerrándoles las puertas a los vecinos. En Álvaro Obregón vecinos y alcaldía gobernaremos juntos.

(...)Y los temas principales te los puedo resumir en cuatro: seguridad, servicios públicos, reactivación económica -que es urgente en algunas zonas por supuesto la necesidad de programas sociales porque Morena acabó con todos y cada uno de ellos- y en otras el tema de vialidades, el tema de movilidad es un tema importante que se tendrá que hacer en conjunto con la Secretaría de Movilidad, Y por supuesto el desarrollo urbano.

¿Habria un panorama ideal de respuesta de este semáforo que tú me dices? por ejemplo si yo denuncio hoy.

Lo ideal es que todas se atiendan cuando están en verde, a más tardar amarillo, pero que no lleguen a rojo. Eso es lo ideal y vamos a buscar tener, Álvaro Obregón es una alcaldía inmensa con más de 250 colonias(...) pero seremos un Gobierno de tiempo completo.