Aumenta el robo de autopartes en la capital: desvalijan 30 autos por día

Zamira Blas, habitante de la alcaldía Iztacalco, sufrió dos veces el robo de computadora de su vehículo Ignis modelo 2022 en junio de este año. El primero ocurrió frente a su casa, en la colonia Agrícola Pantitlán, y el segundo 15 días después en la alcaldía Coyoacán.

“Me robaron la computadora de mi auto dos veces en 15 días. La primera vez fue el 22 de junio afuera de mi casa en dos minutos y en la madrugada. No puse una denuncia, llamé al seguro, pero me dijeron que no lo cubría.

“Después de esa primera vez pagué una pensión. Por el miedo no había sacado el auto, pero a los 15 días me invitan a comer a Coyoacán y voy con los compañeros del trabajo a una pizzería. Eran las seis dela tarde, estuvimos como dos horas y ya saliendo me voy al carro y no prende”, contó.

Igual que Zamira, Yaremi y Abigail sufrieron el robo de la computadora de su auto Ignis. Yaremi fue víctima en la alcaldía Iztacalco, mientras que Abigaíl en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Me acaba de ocurrir y apenas me di cuenta de que en Iztacalco pasaba esto y que los ignis son objetivo el día de hoy para robo de computadoras. Lamentablemente, mi seguro no tiene esa cobertura”, publicó en su cuenta de Twitter la usuaria identificada como @yaremiLH.

“@c5 me acaban de robar @SSC_CDMX. Me acaban de robar mi computadora de manejo del carro y lo de mi cajuela. En calle Tabaco 76 col Roma”, publicó la usuaria @abbydelgadillo.

El robo de autopartes en la Ciudad de México ha registrado en lo que va de 2023 las cifras más altas de los últimos cinco años.

De acuerdo con el boletín de Estadística Delictiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de enero a agosto de este año la fiscalía registró siete mil 302 carpetas de investigación por el robo de autopartes. Eso se traduce, en promedio, a 30 autos desvalijados al día.

En el mismo periodo, pero del 2022, la cifra fue de cinco mil 575; en 2021 hubo cinco mil 596 casos, en 2020 fueron cuatro mil 681 y en 2019, durante la vieja normalidad, el registro fue de cinco mil 878.

Fue mayo de este año el mes con el registro más alto desde 2019, con 959 investigaciones iniciadas por este tipo de robo

En redes sociales se han viralizado quejas sobre el robo de computadoras de autos Ignis, de la marca Suzuki, en los últimos meses en la Ciudad de México.

La computadora de un automóvil controla el sistema de potencia y combustible, que es indispensable para el funcionamiento del vehículo. El costo de la pieza en agencia llega a costar más de 70 mil pesos, mientras que en el mercado negro o en páginas de Facebook su precio es alrededor de nueve mil pesos.

En redes sociales, los ciudadanos denunciaron y alertaron sobre el robo de computadoras de vehículos Ignis, de la marca Suzuki. El delito se comete por al menos dos hombres, que en minutos abren el cofre del vehículo para sustraer la autoparte y escapar.

Zamira hizo valer su seguro que tiene con BBVA, pero debido a que no lo cubría, tenía que pagar 71 mil pesos y esperar tres meses para que realizaran el trabajo y programación, por lo que la joven optó por buscarla en Facebook, en donde la adquirió por nueve mil pesos.

“Me dijeron que costaba 71 mil pesos más mano de obra, y que tardaban un mes colocarla y además era sobre pedido. Los busqué en Facebook y vi una publicación de venta de computadoras para carros, consulté con uno y me dice que eran 12 mil pesos, así consulté con varios hasta que otro me dijo que nueve mil con un mes de garantía, y que iban hasta mi domicilio para colocarla”,

“Llegaron dos tipos en una moto y se pusieron a trabajar. En hora y media ya estaba programada la computadora, y me pregunté:¿cómo en la agencia tardaban un mes y entre cuatro personas, y esos tipos llegaron y en una hora la instalaron?”, comentó Zamora.

En la página de Marketplace, de Facebook, muchos perfiles ofertan computadoras de autos Ignis, así como su programación, y de tres a un año de garantía.

“Computadora original Suzuki Ignis 2018 al 2023. Contamos con instalación a domicilio. En 1 hora le entregamos el vehículo ya arrancando y programado con su número de serie. Al terminar le mandamos un video donde enseñamos que no tiene códigos de falla y está con su número de serie. Con garantía de un año por escrito. Visita nuestra página donde tenemos videos de cómo está arrancando el vehículo”, publicó el usuario identificado como Arturo Daniel Gutiérrez en el grupo de Facebook Computadoras Automotrices Estado de México.

El robo de computadoras de vehículos también incrementó las solicitudes de cobertura por robo de autopartes en agencias automotrices, pues normalmente el seguro no cubre el robo de partes externas al vehículo.

En entrevista Liliana González, agente de Seguros Inbursa, mencionó que en los últimos dos años creció la demanda 60 por ciento, y señaló que uno de los autos con más robo de autopartes es el Aveo, de Chevrolet.

“Es por un año Paquete Plus, una cobertura adicional, te cubre robo al interior del vehículo y la computadora. Sí, ha incrementado, se están robando mucho la computadora. Las solicitudes de cobertura plus aumentó como 60 por ciento en dos años”, dijo.

Miguel Muro, consultor y agente de seguros GNP y AXA, señaló que el costo de un seguro depende del auto que adquieras.

“Depende la tarifa con base del vehículo, lo que te define es tu edad y si eres hombre o mujer, la experiencia que haya tenido con autos de ese modelo”, dijo.