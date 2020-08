Aumentarán de 160 a 204 los concejales en CDMX

De cara al arranque oficial de las próximas votaciones en la capital del país, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tendrá que redefinir este mes la división geográfica electoral para una mejor representación de sus habitantes.

Esta redefinición significa un mayor número de concejales dentro de las 16 alcaldías. En la pasada elección -la primera en la que se votó esta figura- se eligieron a 10 por cada demarcación, pero ahora con el análisis de circunscripciones, se sumarán 44 concejales extra.

La Constitución de la Ciudad de México establece que cada demarcación se dividirá en seis, siete o nueve circunscripciones, dependiendo del monto poblacional, de ahí el análisis que realiza el IECM para definirlas.

Esto no quiere decir que se modificarán territorialmente las alcaldías ni que correspondará la votación en una nueva sección sino de definir zonas de manera equitativa para ser representados por la figura del concejal.

Mañana inician las asambleas en donde discutirán la división geográfica electoral y terminará el 21 de agosto, luego el consejo podrá dar el resultado alrededor de tres días después para así arrancar en septiembre con el proceso oficial.

Myriam Alarcón, consejera del IECM, explicó en entrevista con El Sol de México que han recibido 66 observaciones por parte de pueblos y barrios originarios, además del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Hay alcaldías en donde no recibimos observación como Milpa Alta y Cuajimalpa. No tienen nada que añadir porque estas alcaldías por el número de habitantes quedaron con el mismo trazo de 2017, ya conocen el trazo. Sin embargo si llevaremos a cabo las asambleas para que les mostremos que no hay observaciones ni de partidos ni de ciudadanos y su trazo quedaría como está”, dijo.

Cada alcaldía tiene sus propias peticiones de identidadMyriam Alarcón / Consejara Electoral

“Cada alcaldía tiene sus propias peticiones sobre todo de la parte de identidad social y cultural, en Iztacalco vamos a encontrar que sobre todo la base de los barrios, nos pidieron y coincidieron en que estén los ocho barrios juntos. Es de los retos más grandes porque se buscó atender las 3 peticiones de los representantes de sus comunidades “Otro de los casos es Xochimilco donde hubo muchas precisiones respecto de los pueblos y coincidencias entre un par de representantes para que se unan en una sola circunscripción. Para eso es el análisis, que no vayamos a sobrepasar los costos poblacionales”, acotó.

La Constitución capitalina establece que las alcaldías deben estar conformadas por un alcalde y concejales que lo acompañen. De esta manera, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta se quedan con 10 concejales; Azcapotzalco, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza con 12; y Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuauhtémoc con 15.

El diálogo con pueblos y barrios busca que sean representados de la manera que sus habitantes plantean, sin embargo, hay observaciones que no tienen que ver con los trazos, pues según Alarcón, les han solicitado su reconocimiento, una actividad que no le compete a este proceso. “Sólo estamos viendo trazos, por eso de las 66 observaciones estaríamos aplicando 70 por ciento de éstas”.