Aumentarán sueldo a trabajadores de Locatel, 911 y C5

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció un incremento salarial de tres mil 809 pesos para los operadores de la línea telefónica de emergencias 911.

En el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), la funcionaria detalló que con el aumento, todos los operadores ganarán nueve mil 513 pesos a partir del 16 de mayo.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Asimismo, los operadores de Locatel que recibían un suelo entre cinco mil 704 pesos y ocho mil 450 pesos tendrán un salario homologado de nueve mil 513 pesos; la mandataria explicó que el incremento se pudo realizar gracias a un ahorro de 300 millones de pesos en un contrato con la compañía Telmex.

Resaltó la labor de los operadores, “la innovación se entiende como un tema tecnológico, pero la tecnología no es nada si no hay personas atrás que le den viabilidad, no es un tema de cables y cámaras, sino de personas”.

Los sistemas #911 y @locatel_mx funcionan gracias a sus operadores. El día de hoy les hicimos un reconocimiento, además de ampliar el número de plazas, tendrán un incremento salarial logrado gracias al ahorro en las contrataciones de servicios de telefonía. pic.twitter.com/DE7L0p7tDY — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 10 de febrero de 2019

Por su parte, Juan Manuel García Ortegón, director del Centro de Control C5, anunció que se incrementarán 124 plazas para alcanzar 250 operadores, entre ellos, médicos que atenderán emergencias y ofrecerán primeros auxilios a través de la línea telefónica.

Apuntó que para ello se realizó una convocatoria, que hasta el momento ha recibido dos mil solicitudes, para cubrir las plazas de operador y 600 médicos, por lo que se prevé que se alcance la planta laboral antes de mayo cuando se tenía previsto.

Aseguró que dicho plan tiene como objetivo reducir a seis segundos el tiempo de espera de las llamadas telefónicas y disminuya el abandono por parte del usuario de 13 a menos de uno por ciento.

En su oportunidad, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, aseguró que como parte de las mejoras labores se instalará un comedor y un área de descanso en las instalaciones del C5.