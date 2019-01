Autoridades identifican puntos en Azcapotzalco donde se da el robo de combustible

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha montado un operativo especial aunque trabaja en la identificación de las gasolineras donde se están haciendo las aglomeraciones.

Jesús Orta, titular de la dependencia, explicó que ya hay ubicados puntos en Azcapotzalco donde se da el robo de combustible, pero en el resto de las alcaldías siguen sin ubicarse.

"Puede que tengamos otras pero yo no puedo hablar si no tengo información oficial. Lo que nos preocupa a nosotros del huachicoleo es la incidencia delictiva que se da alrededor de eso la actividad como tal no nos corresponde por eso tengo información limitada”, apuntó.

En cuanto al sector salud dijo que el servicio para los vehículos está garantizado hasta el sábado.

"Ayer en la noche abastecimos todas las ambulancias del Erum y tenemos con la oficialía mayor un dispositivo especial para garantizar que esas ambulancias estén abastecidas", dijo.

Agregó que las ambulancias del sector salud están implementando el mismo dispositivo de tal manera que les están dando prioridad a este tipo de servicios para garantizar el servicio de emergencia

Mientras, en el caso de las patrullas, afirmó qué hay recorridos de agrupamiento que no necesariamente están realizando rondines de manera cotidiana sino que están en cuarteles esperando para diversificar el uso de combustible y así garantizar el patrullaje.

“Estamos con el operativo normal solamente donde nos están pidiendo apoyo los ayudamos”, reiteró