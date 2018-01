Autos nuevos y usados deberán obtener constancia para transitar en la CdMx

Los vehículos nuevos o usados registrados por primera vez en la Ciudad de México que no cuenten con holograma de verificación deben obtener su Constancia Provisional de Verificación Vehicular, para que el conductor conozca qué días no debe transitar.

Esto porque durante los siguientes seis meses no habrá verificentros debido a que en ellos se instalan equipos de última generación. La constancia se podrá obtener a partir de mañana para lo que es necesario registrarse en el portal http://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx.

La constancia, que sustituye de manera provisional al holograma, también la deberán tramitar los dueños de transporte público o taxis que sustituyan la unidad, los ya registrados pero no verificados en el segundo semestre 2017, quienes deberán pagar su multa por verificación extemporánea.

Asimismo, los automóviles que no hayan sido verificados debido a robo de la unidad, siniestro, reparación mayor o alguna otra problemática no imputable al usuario y los foráneos de entidades que no cuentan con verificación vehicular obligatoria, informó la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Para los casos no contemplados, los particulares podrán acudir al Área de Atención Ciudadana de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, ubicado en Tlaxcoaque número 8, delegación Cuauhtémoc.