Avanza impulso de zona industrial Vallejo

Para la recuperación de la zona industrial de la alcaldía de Azcapotzalco, ayer se instaló y se realizó la primera sesión del consejo consultivo del proyecto Vallejo-i, integrado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el alcalde, Vidal Llerenas y la iniciativa privada (IP).

Sheinbaum Pardo dijo que van a recuperar Vallejo como una zona industrial no contaminante, una zona innovadora: una Ciudad que no permita la desindustrialización sino que promueva una industrialización inteligente, y no contaminante pero que genere empleos. En conjunto acordaron aplicar 783 millones de pesos en 2019 con el objetivo de convertirlo en un polo de inversión.

"Una ciudad innovadora. Y que ayude también al medio ambiente, porque parte de la industria que se va a instalar aquí es industria del reciclaje de residuos sólidos", expuso.

Al medio día del lunes, la mandataria capitalina acudió a supervisar los trabajos de repavimentación de la avenida Ceylán, de la alcaldía Azcapotzalco, en la cual se aplicarán 200 millones de pesos para mejorar su calidad con concreto hidráulico.

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), informó que se invertirán 100 millones de pesos en la sustitución de la superficie de rodamiento que consta de 4.1 kilómetros de longitud con una superficie de 80 mil metros cuadrados de Ceylán.

Además se realizará la reconstrucción de dos mil 700 metros cuadrados de banqueta a lo largo de la avenida, y mil 500 metros lineales de guarnición que están por concluirse; revegetación del camellón central y mejoramiento de alumbrado, y se instalarán 11 cruces seguros en la zona de Vallejo.

Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dijo que se sustituirán 18 mil 228 metros de infraestructura en donde se aplicarán 95.9 millones de pesos.

Durante la instalación del consejo, el alcalde Llerenas comentó que acordaron empezar a trabajar para dar vida al fideicomiso que respaldará las obras que se realicen como parte de este proyecto.

“Ya se está trabajando en los compromisos de gobierno. Esta rehabilitación es una apuesta muy significativa por parte de la ciudad, para poder generar una mayor industria y potenciar la zona como la más importante a nivel Ciudad de México, se va a notar una gran diferencia entre el antes y después de la Zona Industrial Vallejo”, adelantó.

VALLEJO-I

Entre las acciones centrales está el otorgamiento de 120 millones de pesos, 20 mdp de la alcaldía y 100 mdp del Fondo Mixto Conacyt-CDMX, para construcción del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica.

También el presupuesto de 380 mdp para la estación de Transferencia de Residuos y Planta de reciclaje y otros 200 mdp de la Secretaría de Obras y Servicios para la rehabilitación integral de avenida Ceylán.

Con apoyo de la industria privada se restaurará la avenida San Pablo Xalpa con apoyo de Estafeta y Bimbo y con apoyo de la Harinera Anáhuac y Pepsico, la avenida Poniente 150.

También destinarán 100 mdp para la puesta en marcha de la empresa Áximo que realizará anuncios luminosos, misma que pertenece al Sindicato Mexicano de Electricistas encabezado por Martín Esparza Flores