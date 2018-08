Ayudar a todos los afectados, la tarea: César Cravioto

La meta del nuevo gobierno de la Ciudad de México es levantar todas las edificaciones que se dañaron con el sismo del 19 de septiembre del 2017 sin el otorgamiento de créditos para los afectados, destacó César Cravioto, el futuro comisionado para la Reconstrucción.

Del 20 al 24 de agosto, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, y su equipo encargado de la reconstrucción realizarán recorridos en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Benito Juárez, con el fin de presentar su anteproyecto para restablecer los daños que dejó el movimiento telúrico.

Cravioto anunció que una vez que tome el cargo modificará la Ley de Reconstrucción, destrabará los apoyos para los damnificados y buscará apoyo empresarial para alcanzar a construir sin créditos las viviendas en este sexenio que iniciará a finales de este año.





¿Cuáles son las principales características de este anteproyecto?

Lo estamos armando, pero sí te puedo hablar de varios enfoques, primero se tiene que hacer una gestión de atención distinta a como se ha hecho hasta ahora, tendrá que haber una sola ventanilla, el damnificado sólo tiene que hablar con una sola persona y eso debe ser con la red de funcionarios de la Comisión para la Reconstrucción.

Hoy un damnificado tiene que tocar muchas ventanillas y eso siempre retrasa, entorpece y molesta, esa es una modificación que vamos a hacer.

Otra modificación que vamos a hacer es que tenemos que ser muy ejecutivos en cómo se resuelven los problemas que se van presentando, no es un programa cualquiera, no es que tiene que cumplir según las reglas de operación sino no se hace; no podemos meter la reconstrucción en un esquema burocrático.





¿Cómo va el proceso de la reconstrucción en las mesas de transición?

Bien. Seguimos recabando información de cómo van los avances, queremos obtener la mayor información posible para que nos sirva para el programa que vamos a presentar y operar a partir del 5 de diciembre.

¿Cómo califica el proceso que aplica el actual gobierno capitalino a 11 meses del sismo del 19 de septiembre?

En términos generales la reconstrucción se enredó casi desde el primer día por varias razones, primero por el enfoque de atención que planteó el gobierno de Miguel Ángel Mancera (exjefe de Gobierno) después por la iniciativa de Ley que mandó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que se terminó aprobando y lejos de agilizar la reconstrucción le puso trabas, y mecanismos, también grilletes a la reconstrucción, nosotros lo dijimos en su momento, los propios damnificados lo dijeron en su momento, pero bueno se aferraron a aprobar esa Ley.

Después el agandalle de los recursos de la reconstrucción que tres diputados quisieron hacer, de nuestra parte hay un proceso en la Suprema Corte de Justicia,

El Censo a casi 11 meses no está completo, hay muchas lagunas en él, creo que sí ha habido una reconstrucción muy atropellada.

David Cervantes es el titular de la reconstrucción a nivel federal, ¿cómo trabajarán?

Tenemos la visión de atender desde un enfoque de derechos humanos a los damnificados del sismo, si bien la reconstrucción en la ciudad tiene sus características, pero vamos a compartir procedimientos y visiones que va a tener la reconstrucción nacional con la Ciudad de México, evidentemente tendremos apoyo del gobierno federal y no sólo en recursos, sino en otro tipo de apoyos.

¿Cuánto se va a necesitar para la reconstrucción?

Estamos platicando David y yo, vamos a tener un enlace del equipo de reconstrucción nacional en la Ciudad de México, y todavía no llegamos a los números porque primero necesitamos tener un censo que nos dé certidumbre de cuántos damnificados hay y de qué tamaño es la necesidad, para hacer un planteamiento de presupuesto, tanto del presupuesto de la ciudad y federal.

También estoy tocando puertas de empresarios, fundaciones, estoy platicando mucho para ver cómo nos ayudan, porque la idea que la reconstrucción de las viviendas no deje personas amarradas con créditos a 20 años.

¿Cuál va a ser la meta principal de la Comisión en el corto plazo?

Llegar con un censo de damnificados el próximo 5 de diciembre, día en que toma posesión Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.

Sheinbaum durante la campaña comentó que se podrían dar hasta 350 mil pesos a los que perdieron viviendas, ¿cuánto contemplan?

Vamos a hacer un anteproyecto del programa, que es el que vamos a presentar del 20 al 24 de agosto, vamos a ir con los damnificados a explicarles el programa que estamos planteando y los vamos a escuchar, vamos a retroalimentarnos y haremos ajustes a ese anteproyecto para presentarlo el 19 de septiembre.

¿Contempla modificar la Ley de Reconstrucción?

Sí, estamos trabajando también eso, necesitamos hacerle adecuaciones para que sea un instrumento que ayude, no que entorpezca, no que le ponga grilletes a la reconstrucción, le haremos llegar una iniciativa al primer Congreso local.